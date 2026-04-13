“Checo” Pérez apuesta por la evolución en la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha tenido un inesperado freno durante abril, tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

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Una pausa que, aunque en un inicio generó incertidumbre entre aficionados y organizadores, podría convertirse en una oportunidad de oro para los equipos… especialmente para Cadillac. En ese contexto, Sergio Pérez levanta la mano con optimismo. El piloto mexicano confía en que este parón permitirá a su escudería afinar detalles clave en el monoplaza y comenzar a cerrar la brecha con los equipos más competitivos del paddock.

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Una pausa que puede marcar diferencia

Para Checo, este tiempo fuera de la pista llega en el momento justo. Cadillac, equipo debutante en la categoría, enfrenta el enorme reto de desarrollarse más rápido que sus rivales, algo que el propio mexicano reconoce como una tarea compleja.

"Ha sido prometedor, pero necesitamos desarrollarnos", señaló Pérez, quien destacó que los tiempos por vuelta evidencian la necesidad de mejorar. A pesar de ello, el balance no es negativo: el tapatío ha logrado terminar las tres primeras carreras del campeonato, un dato significativo para una escudería en construcción.

El mexicano entiende que competir contra equipos con años de experiencia no es sencillo, pero también deja claro que el objetivo es claro: evolucionar más rápido que el resto.

Experiencia, paciencia y ambición

En su temporada número 15 dentro de la Fórmula 1, Checo Pérez asume un nuevo rol como líder dentro de Cadillac. Junto a su coequipero Valtteri Bottas, el mexicano aporta experiencia y visión a un proyecto que busca consolidarse en la élite del automovilismo.

Pérez destacó que la estructura del equipo es sólida y que, aunque los resultados aún no reflejan ese potencial, el progreso entre carreras ha sido evidente. "Vamos según lo previsto", afirmó, dejando ver que el proyecto mantiene el rumbo planeado.

También fue claro en que la exigencia es alta. El siguiente paso será demostrar que pueden dar un salto significativo en rendimiento, algo que esperan lograr de cara al Gran Premio de Miami.

La pausa, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en el punto de inflexión para Cadillac. Y en ese proceso, Checo Pérez tiene claro su papel: liderar, empujar y demostrar que incluso los proyectos más jóvenes pueden competir en la cima. Porque en la Fórmula 1, cada segundo cuenta… y cada mejora puede cambiarlo todo.

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