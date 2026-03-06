¿Cadillac tiene confianza plena en Checo Pérez? Esto ha dicho Graeme Paul Lowdon

Luego de una larga espera para los millones de aficionados, la Fórmula 1 se encuentra de regreso con grandes sorpresas en cada uno de los motores de los monoplazas, pero esta nueva temporada tiene algo muy especial para los mexicanos.

Nos referimos al regreso al máximo circuito del automovilismo de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien va a debutar con su nueva escudería en el Gran Premio de Australia este fin de semana, en lo que también va a ser el debut de Cadillac, algo que ha causado mucha expectativa entre los millones de fans del deporte automotor.

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

¿Tiene la confianza puesta en Sergio Pérez?

Cadillac es completamente nueva en la Fórmula 1, por lo que ha apostado por pilotos experimentados como es el caso del mexicano y de su compañero de equipo Valtteri Botas, aunque existen muchas dudas sobre la confianza que tienen en ellos para poder hacer algo importante en la temporada.

En ese sentido, el director de la escudería Graeme Paul Lowdon, ha hablado sobre lo que esperan de los dos pilotos elegidos para el debut de Cadillac en la Fórmula 1, quien ha destacado que entre los dos tiene más de 16 victorias y 100 podios.

Lo más importante, es que desde el primer día o incluso antes, es que contratamos a pilotos muy rápidos. Entre los dos suman 16 victorias en Grandes Premios y más de 100 podios. Estos tipos saben cómo conducir un coche de carreras

También ha revelado que los dos pilotos, les han dado una retroalimentación que ha sido de mucha utilidad para ellos, por lo que tienen mucha confianza en lo que pueden lograr.