¡Que no te sorprendan! HOY ARRANCA la Fórmula 1 en Estados Unidos

La Fórmula 1 2026 y regreso de Checo Pérez enciende motores este fin de semana con el GP de Australia en el mítico Albert Park, punto de partida de una temporada marcada por el cambio de reglamento más radical de los últimos años. Para el público latino en Estados Unidos, es momento de ajustar alarmas y agendas: el espectáculo comienza desde la noche del jueves en horario estadounidense.

El arranque del campeonato no solo representa la primera carrera del año, también simboliza una nueva era técnica. Con monoplazas rediseñados y nuevas unidades de potencia, el orden que conocíamos podría alterarse desde la primera bandera verde.

¿Qué cambia en la Fórmula 1 2026 y quién llega como favorito al GP de Australia?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 introduce modificaciones profundas en aerodinámica y motores, un escenario que abre la puerta a sorpresas. Equipos como McLaren, vigente referente competitivo, ya no tienen garantizada la ventaja. La expectativa también rodea a Ferrari, Mercedes y Red Bull Racing, que han mostrado señales interesantes en pretemporada.

Uno de los focos principales será el regreso de Sergio Pérez, un nombre que mueve multitudes entre la afición latina. Además, destaca el debut oficial de Cadillac como escudería y la nueva identidad competitiva de Audi.

En contraste, Aston Martin enfrenta dudas técnicas que podrían condicionar el rendimiento de Fernando Alonso, mientras que Carlos Sainz Jr. inicia etapa con Williams en medio de incógnitas tras una preparación irregular.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Fórmula 1: Horarios del GP de Australia 2026 en Estados Unidos

El Gran Premio de Australia 2026 se disputa del 6 al 8 de marzo en Melbourne, pero en Estados Unidos la acción comienza en horario nocturno:

Jueves 5 de marzo

Prácticas Libres 1: 21:30 ET | 20:30 CT | 18:30 PT

Prácticas Libres 2: 01:00 ET | 00:00 CT | 22:00 PT

Viernes 6 de marzo

Prácticas Libres 3: 21:30 ET | 20:30 CT | 18:30 PT

Clasificación: 01:00 ET | 00:00 CT | 22:00 PT

Sábado 7 de marzo (noche en Estados Unidos)

Carrera: 00:00 ET | 23:00 CT | 21:00 PT

La cita será en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia. El semáforo se apaga a la medianoche del Este, 11:00 p.m. del Centro y 9:00 p.m. del Pacífico. Ideal para una noche larga de velocidad.

La Fórmula 1 2026, el GP de Australia y los nuevos reglamentos prometen un inicio impredecible. Nadie sabe quién tomará el control cuando arranque oficialmente el campeonato.