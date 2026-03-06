El TERRIBLE accidente de Checo Pérez en su debut con Cadillac la Fórmula 1 2026

Checo Pérez estrenó su monoplaza de Cadillac en las prácticas libres del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 este jueves 5 de marzo; sin embargo, el piloto mexicano tuvo un arranque accidentado al sufrir un accidente en su auto durante una de las vueltas.

Checo Pérez sufre accidente en su Cadillac en el debut en la Fórmula 1 2026

Checo Pérez no tuvo el mejor de los regresos a la Fórmula 1 durante las prácticas libres del Gran Premio de Australia y el mexicano tuvo un despiste en una de las curvas del Circuito de Albert Park.

El accidente provocó que el mexicano perdiera parte trasera de su monoplaza, aunque sin sufrir mayores daños, luego de reportar mucha frenada de motor; sin embargo, no fue el único percance que sufrió el mexicano.

Y es que previamente, Pérez había perdido el espejo retrovisor derecho, incluso llegó a la curva sin el mismo, un problema que pudo significar mayores complicaciones para el piloto de Cadillac.

Su primera prueba al frente del volante de Cadillac dejó a Checo Pérez en el puesto 20 de los entrenamientos libres, con un tiempo de 4.353 segundos por debajo del cronómetro de Charles Leclerc quien lideró la práctica con un tiempo de 1:20.267.

Checo Pérez tendrá a Valtteri Bottas como coequipero en Cadillac y buscarán hacer historia en la primera temporada del equipo en la Fórmula 1.

