¿Por qué el director de Transformers demandó al equipo de Checo Pérez?

El director de cine, Michael Bay, famoso por haber estado al frente de películas como Transformers, presentó una demanda contra el proyecto del equipo Cadillac de Fórmula 1 —en el que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez correrá a partir de la temporada del 2026—, a raíz de un comercial emitido durante el Super Bowl, pieza que generó gran atención mediática y abrió un frente inesperado en la antesala del debut de la escudería estadounidense.

Te puede interesar: McLaren destapa el MCL40: el bólido va por la gloria en la Fórmula 1 2026

La acción legal sostiene que el anuncio difundido durante la transmisión del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots utilizó elementos visuales y narrativos que, según el cineasta, reproducen conceptos desarrollados previamente por su equipo creativo para una propuesta publicitaria vinculada al automovilismo. El director afirma que existió uso no autorizado de ideas, estilo y estructura, que deben considerarse plagio.

Polémica en puerta para el equipo de Cadillac

El comercial buscó consolidar la identidad de la marca en el deporte motor con una estética cinematográfica y un enfoque épico sobre la velocidad, la ingeniería y la ambición estadounidense dentro de la máxima categoría, con una comparación y referencia a los retos que el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, enfrentó en el marco de las misiones Apolo en conjunto con la NASA, hace más de 60 años.

El equipo legal de Bay argumenta que la similitud entre ambos conceptos excede la inspiración habitual dentro de la industria publicitaria y cinematográfica. La demanda de 19 páginas solicita compensación económica de 1.5 millones de dólares y el reconocimiento de derechos sobre la idea original.

Cadillac responde a Bay

El director ejecutivo de Cadillac, Dan Towriss, ya respondió en conferencia. "Creo que nuestra reacción es de mucho respeto hacia Michael. Me parece decepcionante que haya tomado esa decisión. Sin duda, todo el trabajo creativo se realizó mucho antes de hablar con él”, dijo.

Y concluyó: “Queríamos hablar con él sobre un papel como director, no para robarle ideas creativas, y creo que el grupo Translation, con el que trabajamos, hizo un excelente trabajo desarrollando todo el proyecto. Así que confiamos en que se resolverá de forma amistosa, pero, desde nuestro punto de vista, la noche de ayer fue un gran éxito y estamos muy orgullosos del trabajo realizado, y eso es todo lo que puedo decir al respecto”.

Te puede interesar: Orgullo latino: Checo Pérez y Cadillac F1 presentan el monoplaza en el Super Bowl LX (VIDEO)