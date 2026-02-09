Orgullo latino: Checo Pérez y Cadillac F1 presentan el monoplaza en el Super Bowl LX (VIDEO)

No solo Bad Bunny y los Seattle Seahawks brillaron en el Super Bowl LX, sino también la escudería Cadillac F1 y el piloto mexicano Checo Pérez también fueron protagonistas de este gran acontecimiento deportivo. El equipo norteamericano que debutará en la temporada 2026 de la Fórmula 1, presentó su monoplaza en uno los cortes comerciales del partido y simultáneamente se realizó una espectacular develación en Times Square, Nueva York, donde una estructura de cristal se “derritió” simbólicamente para revelar el auto que conducirá el piloto azteca junto al finlandés Valtteri Bottas.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

La escudería Cadillac apostó por un escenario global y mediático para mostrar su identidad en la máxima categoría del automovilismo. El auto, denominado CA01, luce un diseño elegante dominado por tonos negro y plateado, con líneas tecnológicas que refuerzan la imagen premium de la marca. En la carrocería destacan patrocinadores estratégicos como TWG, socio clave en el desarrollo tecnológico.

Checo Pérez y el orgullo de ser latino

Minutos después de la presentación, Checo Pérez compartió en sus redes sociales un mensaje que rápidamente se viralizó:

“Les presento mi @Cadillac_F1. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino.”

Con estas palabras, el piloto mexicano reafirmó su papel como embajador del automovilismo latinoamericano en la Fórmula 1. Su incorporación a Cadillac no solo representa un nuevo capítulo en su carrera, sino también un símbolo de inclusión y diversidad en un deporte históricamente dominado por escuderías europeas.

Les presento mi @Cadillac_F1

Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino. pic.twitter.com/VCAUZMYHQp — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2026

¿Cuándo y dónde comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el Circuito de Albert Park, Melbourne, del 5 al 7 de marzo de 2026. La primera carrera está programada para el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas (tiempo del centro de México). Este evento marcará el inicio oficial de la temporada número 76 de la máxima categoría del automovilismo, que se extenderá hasta el 6 de diciembre de 2026, con un calendario de 24 Grandes Premios.

Este arranque será especialmente significativo porque será el debut de la escudería Cadillac F1, con Checo Pérez y Valtteri Bottas.

