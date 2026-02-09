McLaren destapa el MCL40: el bólido va por la gloria en la Fórmula 1 2026

McLaren dio el primer golpe mediático rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 con la presentación oficial del MCL40, el auto con el que intentará defender los títulos de constructores y pilotos.

Te puede interesar: Orgullo latino: Checo Pérez y Cadillac F1 presentan el monoplaza en el Super Bowl LX (VIDEO)

El escenario fue Bahréin, una sede que el propio equipo considera su "segunda casa", y que sirvió para mostrar por primera vez la decoración oficial del monoplaza tras haber rodado previamente en pruebas privadas sin colores definitivos.

El equipo de Woking mantiene la confianza plena en su dupla estelar: el campeón del mundo Lando Norris y el australiano Oscar Piastri repetirán como pilotos, una combinación que ya sabe lo que es ganar y que ahora apunta a sostener el dominio en una Fórmula 1 marcada por nuevas regulaciones.

Bandera de identidad y continuidad

El MCL40 conserva el icónico color papaya, una seña histórica de McLaren que regresó con fuerza en 2017 y que hoy vuelve a ser protagonista. Este tono naranja, acompañado por nuevos detalles ligados al patrocinador principal, refuerza la identidad de una escudería que decidió mantener la imagen ganadora del campeonato anterior.

Antes de su presentación oficial, el monoplaza realizó un shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde completó cerca de 291 vueltas con una decoración negra provisional. El objetivo fue claro: recopilar datos, evaluar soluciones aerodinámicas y contrastar la información de pista con el simulador, un paso clave antes de mostrar el auto al mundo.

Zak Brown, director ejecutivo del equipo, destacó que el diseño no solo busca impacto visual, sino también rendimiento. McLaren equilibró creatividad y aerodinámica para construir un auto competitivo desde el primer día de la temporada.

Norris y Piastri, listos para defender la corona

La actividad no se detiene. McLaren continuará su programa con las pruebas de pretemporada en Sakhir, programadas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Cada piloto tendrá un día completo de trabajo, además de una jornada compartida para afinar configuraciones y evaluar el comportamiento del MCL40 en condiciones reales. Como parte del rodaje promocional en Bahréin, Lando Norris será el primero en ponerse al volante, seguido por Oscar Piastri. El campeón del mundo se mostró entusiasmado con el inicio del nuevo ciclo y con la continuidad del diseño: correr nuevamente con los colores del éxito es, para él, una motivación extra.

Piastri, por su parte, resaltó el desafío que representan las nuevas reglas y aseguró llegar más fuerte tras lo aprendido la temporada pasada. McLaren arranca 2026 con un mensaje claro: no se conforma con lo logrado y va por más, con el papaya como estandarte y dos pilotos decididos a marcar época en la Fórmula 1.

Te puede interesar: El Cadillac de Checo Pérez ya tiene fecha: cuándo y cómo verlo por primera vez