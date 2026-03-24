Cadillac lanza fuerte advertencia para ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas

La nueva temporada de la Fórmula 1, ha llegado con muchos cambios para los pilotos, los aficionados y las escuderías, pues se ha sumado Cadillac a la categoría más demandante del automovilismo; sin embargo, sus primeras carreras no han sido nada sencillas.

Las complicaciones se han presentado desde las Prácticas Libres, las rondas de clasificación y en las carreras, donde han tenido números muy malos, lo que ha llevado a Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, ha terminado en los últimos lugares.

Aunque los resultados no han sido los esperados por la escudería, el mexicano ha tenido la fortuna de terminar sus carreras, tema que no ha logrado hacer Valtteri Bottas, por lo que la presión ha comenzado a hacerse presente en Cadillac, pues el objetivo es ser uno de los mejores equipos de la categoría.

Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas ya tienen fecha límite

La presión ha llegado para los dos pilotos de Cadillac, pues el miembro del consejo de administración de la escudería, Mario Andretti, ha informado que ya existe una ‘fecha límite’ para que comiencen a sumar puntos, pues han trabajado en mejoras para su monoplaza, así lo dijo en el podcast de Drive to Wynn.

Hemos superado la primera carrera y la segunda en China fue sin duda un poco mejor. Era importante que ambos coches llegaran a meta. También ha habido mejoras en la sesión de clasificación. Antes estábamos a unos cuatro segundos, ahora estamos a dos. Sigue siendo una gran diferencia, pero es un buen avance

También ha confirmado que, la tendencia es positiva, por lo que de seguir de esa forma, esperan que la escudería comience a sumar puntos en la recta final del año, por lo que esperan terminar las carreras entre los 10 primeros.