Fórmula 1: Así le ha ido a Checo Pérez en el GP de Japón

La tercera carrera, correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1, está cada vez más cerca de llegar. Y, después de lo ocurrido en Australia y China en el regreso de Sergio, Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo, vale recordar la forma en cómo le ha ido al mexicano en el GP de Japón.

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El Gran Premio de Japón será la tercera carrera del calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que en su mayoría se presenta en Asia, al menos, en esta primera parte de la campaña. En este punto, vale decir que la experiencia de Checo Pérez en el circuito nipón ha ido de menos a más.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de Japón?

Lo primero a tener en cuenta es que tanto Checo Pérez como su escudería, Cadillac, no han sumado unidades en este inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, aunque a diferencia de otros pilotos el mexicano ha podido terminar las carreras ante los criticados cambios que la FIA ha impuesto para esta campaña.

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Con este contexto, vale recordar que Checo Pérez cuenta con un total de 12 participaciones en el GP de Japón considerando su participación en Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. La primera de ellas se dio en la temporada 2011, mientras que la última en la campaña 2024.

El peor resultado para el mexicano fue en 2023, cuando abandonó por daños en colisión; del mismo modo, se recuerda su puesto 15 y 12 en las temporadas 2013 y 2015. Sin embargo, tanto en la temporada 2022 como 2024, ya con Red Bull, se quedó con el subcampeonato, lo cual habla del dominio que tiene de este circuito, al menos, en el pasado reciente.

¿Cuándo es el GP de Japón de la Fórmula 1?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. De acuerdo con el calendario oficial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Japón se llevará a cabo el sábado 28 de marzo (es decir, en dos semanas) en punto de las 23:00 horas, tiempo centro del país. ¿Checo Pérez obtendrá sus primeros puntos con Cadillac?