Checo Pérez: Revelan la FECHA y el HORARIO del próximo GP de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 inició a tambor batiente y en medio de un sinfín de críticas derivadas de los cambios que la FÍA planteó para esta campaña. Ante esta situación, son muchos los fans quienes se preguntan cuándo será el próximo GP en donde Checo Pérez correrá para Cadillac.

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Después de las primeras dos carreras, Checo Pérez no ha podido sumar ninguna unidad a través de su nuevo monoplaza en Cadillac; sin embargo, dentro de lo positivo destaca el hecho de haber terminado ambas en comparación a lo que ocurrió con otros pilotos. ¿Ocurrirá lo mismo en esta ocasión?

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el próximo GP de la Fórmula 1?

Lo primero que debes saber es que la Fórmula 1 se mantendrá en Asia, pues la siguiente carrera será en el tradicional Circuito de Suzuka; es decir, el Gran Premio de Japón. Se trata de uno de los trazados más clásicos y emblemáticos que el automovilismo profesional tiene en la actualidad gracias a su historia.

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Con ello, Checo Pérez, Valtteri Bottas y Cadillac buscarán sumar sus primeras unidades en la temporada 2026 bajo el circuito nipón, mismo en el que el mexicano buscará aprovechar sus características no solo para mejorar su rendimiento, sino también para darle buenas noticias a su nueva escudería.

El Gran Premio de Japón, el cual cuenta con 5,807 kilómetros, se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en punto de las 23:00 horas, tiempo centro de México. A su vez, la clasificación para este GP quedó programada para el mismo sábado a las 00:00 horas, misma que definirá la ubicación de cada piloto en la parrilla de salida.

¿Cuál es el objetivo de Checo Pérez en el GP de Japón?

Consciente de lo complicado que será sumar puntos con Cadillac al menos en este inicio de la temporada, Sergio, Checo Pérez tiene como objetivo principal terminar la carrera de la misma forma en cómo ha ocurrido en los GP’s pasados. De concretarse esta situación, la escudería norteamericana tendrá más armas para reforzar su monoplaza a futuro.