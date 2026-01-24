Cadillac provoca cambios: la F1 modifica su formato de clasificación en 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 presentará una modificación puntual en el formato de clasificación, derivada directamente de la expansión de la parrilla a 22 monoplazas tras la incorporación del nuevo equipo Cadillac. El ajuste busca mantener la estructura competitiva de la sesión final sin alterar el formato general de los fines de semana.

El sistema de clasificación conservará sus tres fases tradicionales (Q1, Q2 y Q3), aunque con un mayor número de eliminados en las dos primeras rondas. En la Q1, ahora participarán los 22 coches y quedarán fuera seis pilotos, del lugar 17 al 22, avanzando 16 a la siguiente fase. En la Q2, nuevamente se eliminarán seis competidores, del puesto 11 al 16, para definir a los diez pilotos que disputarán la Q3.

La Q3 no presenta cambios y continuará como la instancia decisiva por la pole position. Esta misma lógica se aplicará en los fines de semana con formato Sprint, donde la Sprint Shootout eliminará seis coches en la SQ1 y seis en la SQ2, dejando a diez pilotos en la SQ3.

Las duraciones de cada sesión se mantienen sin modificaciones: Q1 de 18 minutos, Q2 de 15 y Q3 de 12. Con dos coches adicionales en pista, el manejo del tráfico en las primeras fases se perfila como uno de los factores operativos clave durante la temporada.

Inicio de la temporada 2026

La Fórmula 1 iniciará su temporada 2026 del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se llevara acabo en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El arranque del campeonato también marcará el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la máxima categoría, luego de un año sabático, ahora como parte del proyecto de Cadillac, que debutará oficialmente en la parrilla.

El piloto mexicano se integrará a una temporada histórica para la categoría, no solo por la llegada de un nuevo equipo, sino también por la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico y deportivo, así como por la expansión de la parrilla a 22 monoplazas, un escenario que redefine el arranque de la era 2026 en la Fórmula 1.

Las nuevas regulaciones de la Fórmula 1

La campaña 2026 representará el comienzo de una nueva etapa reglamentaria para la categoría, con cambios profundos en el concepto técnico de los monoplazas. En el apartado de unidades de potencia, los motores V6 turbo híbridos mantendrán su configuración base, pero con una redistribución de la energía: el sistema eléctrico aportará el 50 % de la potencia total, mientras que se elimina el MGU-H y se introduce el uso exclusivo de combustible 100 % sostenible.

En materia aerodinámica, los coches incorporarán sistemas de aerodinámica activa tanto en el alerón delantero como en el trasero. El llamado Modo Z se utilizará en zonas de alta carga aerodinámica, mientras que el Modo X reducirá la resistencia en rectas, además, se implementará el sistema Manual Override, que permitirá a un piloto cercano a menos de un segundo del rival disponer de potencia eléctrica adicional para facilitar los adelantamientos.

Finalmente, el reglamento establece una reducción en las dimensiones y el peso de los monoplazas, donde los autos serán más cortos, más estrechos y con un peso mínimo inferior, con el objetivo de modificar el comportamiento dinámico en pista y adaptar el diseño general a la nueva generación técnica de la Fórmula 1.

