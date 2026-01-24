Christian Horner reaparece en una conversación que sacude al paddock

El nombre de Christian Horner vuelve a sacudir al paddock de la Fórmula 1 . A meses de su abrupta salida de Red Bull, el directivo británico aparece ahora vinculado a un movimiento que podría marcar su regreso a la categoría.

La información fue confirmada por Flavio Briatore, quien reconoció que Horner es uno de los interesados en adquirir una parte accionaria del equipo Alpine F1. No se trata de un simple rumor de paddock: hay conversaciones abiertas para que el ex jefe de Checo Pérez se haga con un sólido lugar en el Gran Circo.

El porcentaje que adquiriría Christian Horner

Alpine pertenece mayoritariamente a Renault, pero un 24% del equipo está en manos de un grupo de inversores encabezado por Otro Capital, que ingresó en 2023 con una inversión cercana a los 200 millones de euros. Ese paquete accionario es, hoy, el centro de la negociación.

Según Briatore, existen varios interesados en comprar esa participación. Entre ellos aparece Horner, quien de acuerdo con distintas versiones, no contempla volver a la Fórmula 1 únicamente como empleado. Su objetivo sería claro: tener acciones y peso real en la toma de decisiones.

El propio Briatore fue tajante al explicar el proceso: primero debe cerrarse la venta de ese 24%, luego Renault deberá aprobar al nuevo socio y, solo entonces, se definirá el rol que podría ocupar dentro de la estructura del equipo.

Alpine, poder y silencios incómodos

Aunque oficialmente el director general de Alpine es Steve Nielsen, en la práctica Briatore maneja los hilos deportivos del proyecto. Por eso, cualquier movimiento accionario no es menor: implica reconfigurar equilibrios internos en un equipo que busca estabilidad tras temporadas irregulares.

El posible desembarco de Horner, incluso como socio minoritario, tendría un impacto inmediato en la política interna y en la proyección a mediano plazo del equipo francés.

Por ahora, no hay anuncio oficial ni cifras cerradas. Pero el solo hecho de que Briatore haya confirmado las conversaciones deja claro algo: Christian Horner no salió de la Fórmula 1 para desaparecer, sino para esperar el momento correcto.