¡De no creerse! Piloto de la Fórmula 1 queda varado en la pista durante sus primeras prácticas: VIDEO

Lewis Hamilton realizó las primeras pruebas en su nuevo monoplaza SF-26 de Ferrari previo al arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1; sin embargo, el vehículo no rindió como se esperaba y antes de la primera vuelta tuvo que ser retirado a empujones por los mecánicos de la escudería del 'Cabalino Rampante'.

Monoplaza de Lewis Hamilton es empujado tras la primera vuelta

Lewis Hamilton realizó su 'shakedown', el primer contacto que tienen los pilotos con sus monoplazas antes del arranque de la temporada, en el Circuito de Fiorano, pero detuvo su marcha de forma intempestiva en medio de la pista, por lo que tuvo que ser empujado por los mecánicos para su retiro.

En un video compartido en redes sociales se puede ver al auto detenido antes de entrar a boxes, luego de que Hamilton completara dos vueltas, y necesitando de la ayuda del staff para ser remolcado.

Sin embargo, no se trató de una avería, sino de una parada necesaria y programada, de acuerdo con un portavoz de la escudería, quien señaló que Ferrari solo utilizó el "evento de demostración" para probar el auto, lo que limita al piloto a un recorrido de 15 kilómetros, a diferencia de un "evento promocional" que permite los 200 kilómetros.

Se paró el SF-26 mientras Hamilton giraba y tuvieron que salir los mecánicos para entrarlo al box

Ferrari estrena su monoplaza SF-26

Ferrari presentó su monoplaza SF-26, el auto 72 en la historia de la escudería en su paso por la Fórmula 1 y el segundo en el que ha trabajado el ingeniero francés Loic Serra, quien se unió al equipo procedente de Mercedes.

El vehículo se ajusta a las nuevas regulaciones de la FIA para esta temporada, lo que lo hace más ligero, mientras que en lo estético destaca su terminado en rojo brillante, a diferencia de los tonos mates que se venían usando en las últimas campañas.

Los pilotos podrán volver a probar los autos en los test privados en Barcelona entre el 26 y 30 de enero. Posteriormente realizarán más pruebas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero en Baréin, antes de comenzar la temporada el 6 de marzo en el Gran Premio de Australia.

