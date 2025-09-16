Diablos bicampeones: El único equipo que ha sido tricampeón de la LMB

Sacaron la escoba y barrieron a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025, refrendaron su condición dominante en la Liga Mexicana de Beisbol y se consagraron bicampeones para llegar a 18 títulos (récord del deporte mexicano profesional); sin embargo, los Diablos Rojos aún tienen marcas por igualar; por ejemplo, ganar un tricampeonato.

Con dos cetros consecutivos en la pelota veraniega, un mánager (Lorenzo Bundy) identificado con la organización por su pasado como pelotero, un roster con calidad probada y potencial para extender la hegemonía, el México parece tener credenciales para convertirse en un equipo de época.

Los Diablos Rojos van por todo

Esto sucedería, en gran medida, si se coronan también en la campaña del 2026, porque lograrían una proeza que tiene más de 70 años sin replicarse. Para ser exactos, son 76 los que han pasado desde que una novena obtuvo la gloria por tercera campaña consecutiva.

Fueron los Sultanes de Monterrey, aunque sólo el último de aquellos tres campeonatos se consiguió bajo dicho mote. Los primeros dos (1947 y 1948) se ganaron con el nombre de ‘Industriales’, segunda denominación de la franquicia, que nació como ‘Carta Blanca’ en 1939.

En aquella época, el formato de competencia en la LMB era distinto y el tricampeonato de la novena regiomontana —bajo las órdenes el cubano Lázaro Salazar— llegó con caminos y reglas que nada tienen que ver con lo que hoy caracteriza al circuito.

Los primeros dos títulos se debieron a que el equipo firmó el porcentaje más alto de triunfos y, por ende, la mejor marca de la Liga (70-47 y 50-35, respectivamente). El tercero —en una temporada que para ellos era especial por estrenarse como ‘Sultanes'— tuvo más trabas, aunque éstas resultaron sólo una cuestión de trámite, porque el dominio fue abrumador.

Eran otros tiempos

Se jugaron dos vueltas; los ‘Fantasmas Grises’ tuvieron el mejor registro en la primera y Unión Laguna de Torreón hizo lo propio en la segunda. Disputaron una serie a cuatro juegos para definir al campeón y todos terminaron en favor de los Sultanes.

Desde entonces, nadie ha podido presumir tres campeonatos en fila y los siguientes en intentarlo serán los Diablos Rojos del México, bicampeones por cuarta vez en su rica historia.

