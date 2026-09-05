Calendario de juegos de la SERIE DEL REY Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco y los partidos que transmitirá TV AZTECA DEPORTES

Luego de vivir dos grandes etapas de Serie de Campeonato, donde Toros de Tijuana fueron campeones venciendo a Sultanes, en tanto que recientemente los Olmecas de Tabasco eliminaron a Pericos de Puebla en 5 juegos, ha quedado definida la Serie del Rey que comenzará el martes 8 de septiembre entre los astadados y los cabezones.

Toros de Tijuana que fueron líderes en el norte y que quedaron en mejor posición por su récord, tendrán el honor de iniciar la Serie del Rey como locales en el Estadio Mobil Park de la ciudad fronteriza.

El formato de Serie del Rey será a ganar cuatro de siete juegos, y todo lo que suceda en esta vibrante etapa lo podrás ver EN VIVO, GRATIS, EN LÍNEA a través de Azteca Deportes y Home Run Azteca.

Luego de los dos primeros choques, la Serie del Rey 2026 de la LMB se trasladará a Tabasco, para que el Estadio Centenario del 27 de febrero sea el esceneario por al menos dos compromisos, en donde el calor del 'infierno verde' podría pesar.

Definido el calendario de Serie del Rey 2026 Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Juego 1 | martes 8 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 2 | miércoles 9 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 3 | viernes 11 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas

Juego 4 | sábado 12 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:00 horas

*Juego 5 | domingo 13 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 18:00 horas

*Juego 6 | martes 15 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*Juego 7 | miércoles 16 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*En caso de ser necesario

HORARIOS TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

Estos son los precios OFICIALES de los boletos en el ESTADIO DE TOROS DE TIJUANA para la Serie del Rey 2026

Toros de Tijuana reveló el precio de los boletos por persona para el Juego 1 y 2, que van desde los 490 pesos hasta los 60 pesos, es decir un costo moderado y accesible para todos los que quieran ver esta Serie del Rey ante Olmecas de Tabasco.

