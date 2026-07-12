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Calendario de Semifinales y resultados del Mundial 2026 en PDF para descargar e imprimir | ACTUALIZADO

Ya están todos los resultados de los Cuartos de Final y se definieron los cruces de Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Calendario de Semifinales y resultados del Mundial 2026 en PDF para descargar e imprimir | ACTUALIZADO

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Con las victorias de Inglaterra y Argentina en los últimos partidos de los Cuartos de Final, quedaron definidas las 4 selecciones clasificadas a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, ya está confirmado el calendario actualizado con los cruces que definirán a los finalistas del torneo. Por eso, TV Azteca Deportes trae un PDF completo para descargar.

Te invitamos a leer: OFICIAL: Las selecciones ELIMINADAS del Mundial 2026 hoy sábado 11 de julio

Mientras Francia y España aseguraron su lugar entre los cuatro mejores los días previos, los otros dos boletos se decidieron este sábado con los encuentros entre Noruega e Inglaterra y entre Argentina y Suiza. De esa manera, el cuadro final del Mundial tomó forma y ya puede seguirse el camino rumbo a la Gran Final.

Francia Mundial 2026
Francia espera por España en la semifinal|Crédito: @equipedufrance

PDF para descargar el calendario de las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

TOCA LA IMAGEN PARA VER EL PDF actualizado del Mundial 2026 con todos los cruces de las semifinales y el camino rumbo a la Gran Final.

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Inglaterra vs Noruega.jpg
|Mexsport

Resultados de los Cuartos de Final y selecciones clasificadas a Semifinales del Mundial 2026

  • Francia 2-0 Marruecos: Francia avanza.
  • España 2-1 Bélgica: España avanza.
  • Noruega 1-2 Inglaterra: Inglaterra avanza en tiempo extra.
  • Argentina 3-1 Suiza: Argentina avanza en tiempo extra.
España
España festeja el gol ante Bélgica|X: FIFAcom

Todos los cruces de las Semifinales del Mundial 2026

  • Martes, 14 de julio de 2026 – Partido 101 – 13:00 horas (tiempo del Centro de México) – Francia vs España – Estadio Dallas.
  • Miércoles, 15 de julio de 2026 – Partido 102 – 13:00 horas (tiempo del Centro de México) – Inglaterra vs Argentina – Estadio Atlanta.

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