Calendario de Semifinales y resultados del Mundial 2026 en PDF para descargar e imprimir | ACTUALIZADO
Ya están todos los resultados de los Cuartos de Final y se definieron los cruces de Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con las victorias de Inglaterra y Argentina en los últimos partidos de los Cuartos de Final, quedaron definidas las 4 selecciones clasificadas a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, ya está confirmado el calendario actualizado con los cruces que definirán a los finalistas del torneo. Por eso, TV Azteca Deportes trae un PDF completo para descargar.
Te invitamos a leer: OFICIAL: Las selecciones ELIMINADAS del Mundial 2026 hoy sábado 11 de julio
Mientras Francia y España aseguraron su lugar entre los cuatro mejores los días previos, los otros dos boletos se decidieron este sábado con los encuentros entre Noruega e Inglaterra y entre Argentina y Suiza. De esa manera, el cuadro final del Mundial tomó forma y ya puede seguirse el camino rumbo a la Gran Final.
PDF para descargar el calendario de las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
TOCA LA IMAGEN PARA VER EL PDF actualizado del Mundial 2026 con todos los cruces de las semifinales y el camino rumbo a la Gran Final.
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Inglaterra sigue en carrera tras eliminar a la Selección Mexicana
La Selección Mexicana se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en los Octavos de Final luego de caer 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio CDMX (ex Estadio Azteca). Ahora, el conjunto inglés eliminó a Noruega por 2-1 en prórroga en esa parte del cuadro y jugará frente a Argentina en Semifinales.
Resultados de los Cuartos de Final y selecciones clasificadas a Semifinales del Mundial 2026
- Francia 2-0 Marruecos: Francia avanza.
- España 2-1 Bélgica: España avanza.
- Noruega 1-2 Inglaterra: Inglaterra avanza en tiempo extra.
- Argentina 3-1 Suiza: Argentina avanza en tiempo extra.
Todos los cruces de las Semifinales del Mundial 2026
- Martes, 14 de julio de 2026 – Partido 101 – 13:00 horas (tiempo del Centro de México) – Francia vs España – Estadio Dallas.
- Miércoles, 15 de julio de 2026 – Partido 102 – 13:00 horas (tiempo del Centro de México) – Inglaterra vs Argentina – Estadio Atlanta.
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.