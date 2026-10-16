Caliente.mx y la NBA anuncian una alianza de marketing multianual en México

Caliente.mx anunció hoy una alianza de marketing multianual con la National Basketball Association (NBA), enfocada en acercar a los aficionados en México a la liga a través de experiencias, activaciones, promociones y contenido localizado a lo largo de la temporada.

La alianza también contempla experiencias y activaciones diseñadas para conectar con los aficionados más allá de las transmisiones de los partidos. Estas iniciativas estarán presentes en los canales digitales de ambas marcas e incluirán contenido creado especialmente para las audiencias mexicanas, así como oportunidades para asistir a eventos de la NBA en Estados Unidos. A través de las cuentas oficiales de NBA Mexico y Caliente Sports, ambas marcas anunciarán actividades digitales, sorpresas y distintas formas de participar para la comunidad del basquetbol.

“Esta alianza con la NBA representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y en nuestro compromiso con el deporte en México. Queremos que los aficionados encuentren en Caliente.mx un espacio donde puedan vivir su pasión por el basquetbol, seguir a sus equipos favoritos y disfrutar de nuevas experiencias. La incorporación de una liga de esta magnitud fortalece nuestra oferta y nos permite seguir construyendo vínculos con las comunidades deportivas de todo el país”, señaló Fernanda Sainz, Chief Commercial Officer de Caliente.mx.

La temporada arranca con tres grandes enfrentamientos La nueva temporada de la NBA comenzará el martes 20 de octubre con una triple cartelera que reunirá a algunos de los equipos más destacados de la liga:

Boston Celtics vs. Detroit Pistons | 1:00 p. m.

Philadelphia 76ers vs. New York Knicks | 5:00 p. m.

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs | 7:30 p. m.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

La alianza también incluirá activaciones en torno al NBA Mexico City Game 2026, que enfrentará a los Indiana Pacers y los Denver Nuggets el sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX. Caliente.mx llevará al evento activaciones enfocadas en los aficionados y desarrollará iniciativas adicionales en el mercado para ofrecer nuevas formas de conectar con el partido.

Este enfrentamiento marcará el primer partido de los Pacers en la Ciudad de México y la segunda visita de los Nuggets al país. Asimismo, será el partido número 35 de la NBA en México desde 1992, la cifra más alta de partidos disputados por la liga en cualquier país fuera de Estados Unidos y Canadá.

Caliente.mx también reforzará su compromiso con el juego responsable en los contenidos y activaciones de la alianza, recordando a las audiencias que las apuestas son exclusivamente para adultos y promoviendo la toma de decisiones informadas, incluido el establecimiento de límites personales de tiempo y presupuesto.