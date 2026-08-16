Esta es la calificación de Checo Pérez luego de media temporada en la Fórmula 1 2026

Ha pasado poco más de la mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, en esencia, esto luce como el momento perfecto para brindar detalles respecto a la participación que el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha tenido en la pista con su nueva escudería, Cadillac.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, Cadillac hizo su debut en la Fórmula 1 durante esta temporada, por lo que, en la búsqueda de obtener buenos resultados, confió tanto en Checo Pérez como en Valtteri Bottas para buscar una consolidación y demostrar que la constructora norteamericana está en buenas manos.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en la mitad de temporada de la Fórmula 1?

Lo primero a tener en cuenta es que Checo Pérez no ha sumado puntos en su debut con Cadillac, un hecho similar a lo que ocurre con Valtteri Bottas. Sin embargo, vale decir que esto no necesariamente sugiere una temporada perdida para el mexicano y para el finlandés.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Bajo este contexto, un hecho importante a decir es que Sergio Pérez ha completado 8 de las 12 carreras que ha disputado hasta ahora, un punto a destacar considerando que Cadillac está haciendo su debut y que, en esencia, pocos expertos apostaban por la escudería.

Y si bien el objetivo principal de Checo Pérez es hacer que Cadillac no quede en el último lugar de la clasificación general, la realidad es que el monoplaza está muy por debajo en relación con otras escuderías, motivo por el cual hasta el momento podría decirse que la participación del mexicano ha sido fructífera.

¿Checo Pérez ha tenido una mejor participación que Valtteri Bottas?

Otro punto a considerar es que Checo Pérez suma más de 150 vueltas en relación a su compañero en Cadillac, lo cual significa que ha tenido un mejor rendimiento que él. Por tal motivo, algunas personas consideran que el mexicano es el piloto 1 de la escudería norteamericana en esta temporada 2026.