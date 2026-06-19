Lo lesionaron en un partido del Mundial 2026 y como recompensa le regalaron un jersey

La primera jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos dejó momentos icónicos y, algunos, bastante curiosos. Uno de ellos tuvo como protagonista al defensor uzbeko Abdukodir Khusanov, quien lesionó de forma accidental a un camarógrafo que se encontraba fuera del terreno de juego durante el duelo entre Uzbekistán y Colombia por el Grupo K.

El futbolista del Manchester City fue a disputar un balón contra el colombiano Luis Díaz cerca de la línea de banda y terminó chocando accidentalmente contra un camarógrafo de la transmisión oficial.

La acción ocurrió en el primer tiempo. Khusanov llegó con fuerza para cortar el avance de Díaz, no pudo frenar a tiempo y se llevó puesto al operador de cámara, que cayó al suelo y tuvo que recibir atención médica. Según reportes, el camarógrafo fue hospitalizado tras el golpe. No obstante, la Selección de Uzbekistán tuvo un gran gesto con el trabajador.

Khusanov lesiona a camarógrafo|Crédito: @uzbekistanfa / IG

El obsequio que recibió el camarógrafo por parte de Uzbekistán

Una vez finalizado el encuentro ante los colombianos, el zaguero Khusanov fue a disculparse en persona y le entregó al camarógrafo una camiseta suya firmada. El gesto fue destacado en redes sociales como una disculpa pública por parte del futbolista uzbeko y como una muestra de respeto tras el accidente.

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Cabe resaltar que Khusanov fue amonestado por la jugada que involucró a Díaz y, de forma accidental, al camarógrafo. Colombia ganó ese partido 3-1 ante Uzbekistán, en el debut mundialista del equipo asiático. Ahora tendrán una prueba de fuego ante Portugal, equipo que viene golpeado tras no lograr vencer a República Democrática del Congo en su debut.

Qué viene para Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Su próximo partido será contra Portugal, el martes 23 de junio. Es, en principio, el cruce más difícil del grupo por jerarquía y nombres propios. Después cerrará la Fase de Grupos ante República Democrática del Congo, el sábado 27 de junio, un duelo que puede ser clave si llega con opciones de pelear el tercer lugar.

El escenario para Uzbekistán es claro: necesita sumar ante Portugal o, como mínimo, llegar con diferencia de gol controlada al último partido. En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ avanzan los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros, por lo que incluso terminar tercero podría darle una chance de meterse en dieciseisavos.