Uzbekistán tiene esta tradición en los estadios y le dejó un regalo a México en CDMX

La Selección de Uzbekistán dejó un detalle que rápidamente llamó la atención después de su paso por la Ciudad de México. Tras disputar su partido del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el conjunto asiático abandonó el vestidor con un mensaje especial dedicado a México, una muestra de agradecimiento que forma parte de una costumbre que ha repetido durante el torneo.

En imágenes compartidas en redes sociales se puede observar un pizarrón colocado dentro del vestidor con la frase: "Muchas gracias, México. Mucha suerte en el Mundial" acompañada por la palabra "Rahmat", que significa "gracias" en uzbeko.

The Uzbekistan national team continues the trend of being gracious guests at football stadiums. A positive trend in football these days pic.twitter.com/6rSXrXeXsO — Conor 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇿 (@_UzbekFootball) June 18, 2026

La tradición de Uzbekistán que sorprendió en México

El gesto no fue aislado. Durante su estancia en Canadá, previo a uno de sus compromisos mundialistas, también se reportó una muestra similar de agradecimiento hacia los anfitriones. Por ello, varios aficionados destacaron la actitud de la delegación uzbeka, que ha buscado dejar una buena impresión en cada sede que visita.

El mensaje que dejó Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México

El detalle apareció después de la presentación de Uzbekistán en territorio mexicano, donde enfrentó a Colombia en actividad del Grupo K. Aunque el resultado deportivo no fue favorable para los asiáticos, el mensaje que dejaron en el vestidor generó comentarios positivos entre aficionados y periodistas presentes en el inmueble.

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La selección uzbeka continúa haciendo historia en su primera participación mundialista y, además de buscar resultados dentro de la cancha, también ha llamado la atención por este tipo de gestos fuera de ella.

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