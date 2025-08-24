¡ÚLTIMA HORA! Cambia de horario el Cruz Azul vs Toluca de la Jornada 6

El encuentro entre Cruz Azul vs Toluca de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX cambió de horario debido a una tormenta eléctrica en los alrededores del estadio.

La modificación la dieron a conocer a través de las redes sociales de la Liga BBVA MX. El encuentro estaba programado para iniciar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, pero por las condiciones climáticas tuvo de que ser pospuesto.

“El partido @CruzAzul vs @TolucaFC en el Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs

Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio”.

El partido @CruzAzul vs @TolucaFC en el Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrsEsto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 24, 2025

Después de varios minutos de espera, la Liga BBVA MX confirmó el nuevo horario en que se va a jugar el Cruz Azul vs Toluca.

¿A qué hora se jugará el Cruz Azul vs Toluca de la Jornada 6 del Apertura 2025?

La hora en que se pensaba jugar el Cruz Azul vs Toluca era en punto de las 21:20 horas tiempo del centro de México, pero por las condiciones climáticas se tuvo que volver a cambiar la hora

Debido a las condiciones climatológicas en el Olímpico Universitario y como indicación de Protección Civil, el inicio del partido se retrasó 15 minutos. El silbatazo inicial será a las 21:20. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 24, 2025

La Liga BBVA MX y Cruz Azul confirmaron que el nuevo horario para el partido será en 21:45 horas tiempo del centro de México.

Increíble lo de ustedes, Azules. Gracias por aguantar la lluvia en el estadio y tener un ambientazo. El encuentro iniciará a las 21:45. pic.twitter.com/6cANixkNqp — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 24, 2025

La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que, una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @CruzAzul vs. @TolucaFC iniciará a las 21:45 hrs. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 24, 2025

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica en el Estadio?

En caso de una tormenta eléctrica en un estadio, debes seguir las instrucciones del personal del estadio y dirigirte a refugios de seguridad designados, que suelen ser edificios sólidos y alejados de objetos metálicos o terrenos abiertos.

Si no hay refugios disponibles, busca un edificio resistente o tu vehículo cerrado. Una vez dentro, aléjate de ventanas y puertas, y no toques artefactos eléctricos.

