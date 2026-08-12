El cambio ENORME en los jugadores de Chivas que muestra el enojo por la eliminación en la Leagues Cup

Se vive una situación difícil de ocultar dentro del Guadalajara. Chivas quedó eliminado pero aún debe cumplir el calendario de la Leagues Cup 2026, por lo que todavía tiene un partido pendiente antes de regresar a la actividad de la Liga BBVA MX. Sin embargo, ya se vio un cambio enorme en los futbolistas y quedó reflejado en las redes oficiales del “Rebaño Sagrado”.

Este no es un caso aislado, Chivas viene de fracasar internacionalmente. Por eso también ahora se vio un mal semblante de la plantilla rojiblanca después de perder ante FC Dallas. La seriedad de los jugadores y cómo estaban cabizbajos llamó la atención durante el viaje a Seattle, donde el equipo enfrentará su último compromiso del torneo.

|X: Chivas

El rostro de Chivas cambió después de la eliminación

En las imágenes compartidas por el Guadalajara tras su llegada a Seattle se pudo observar a los futbolistas mucho más serios de lo habitual. A diferencia de otros viajes, prácticamente ninguno apareció sonriendo, saludando a la cámara o mostrando el ambiente relajado que suele acompañar este tipo de publicaciones.

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La misma situación se repitió durante el entrenamiento. Chivas publicó fotografías de los jugadores trabajando en el gimnasio y nuevamente predominó la seriedad. Incluso cuando el encargado de las redes sociales del club se acercó para interactuar con ellos, los futbolistas mantuvieron una actitud concentrada.

Chivas no pudo convertir su dominio en resultados

La molestia tiene una explicación. El Guadalajara comenzó la Leagues Cup empatando ante LAFC y posteriormente perdió por la mínima diferencia frente a FC Dallas. Aunque el equipo tuvo momentos de dominio y consiguió imponer condiciones durante distintos pasajes, no logró transformar ese funcionamiento en los resultados que necesitaba.

La eliminación también representa otro golpe para un equipo que tenía la intención de competir por los títulos de la temporada. Ahora solamente queda cerrar su participación ante Seattle Sounders, únicamente por cumplir con el calendario.

El último partido de Chivas antes de volver a la Liga BBVA MX

El duelo contra Seattle ya no modificará el futuro de Chivas en la Leagues Cup. El equipo de Gabriel Milito quedó sin posibilidades de avanzar. Hay que ver si un buen resultado puede ayudar al Guadalajara a recuperar confianza antes de volver al Apertura 2026. El plantel se mostró frustrado.

