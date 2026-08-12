No solo la Leagues Cup: la maldición que Chivas no puede romper cuando sale de México

Chivas no tuvo un buen rendimiento en el calendario de la Leagues Cup 2026. Pues el equipo rojiblanco apenas sumó un punto en sus dos primeros partidos y quedó con pocas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El problema, sin embargo, va más allá de esta edición y refleja una tendencia que el Guadalajara arrastra desde hace varios años.

Gabriel Milito no puede creer el karma de Chivas en la Leagues Cup. El equipo rojiblanco volvió a tener dificultades fuera de México, una situación que se repite desde que conquistó la Concachampions en 2018. Desde entonces, el club ha sufrido eliminaciones en diferentes torneos internacionales y todavía no consigue recuperar aquel protagonismo.

Chivas Mundial de Clubes|Omar Martinez/MEXSPORT

Chivas y sus problemas en la Leagues Cup

El Guadalajara empató ante LAFC en su debut de la Leagues Cup 2026 y después perdió por la mínima contra FC Dallas. Con apenas un punto, ya quedó eliminado de la competición.

TE PUEDE INTERESAR:



La situación actual tiene antecedentes. En 2023, Chivas perdió sus dos partidos ante Cincinnati y Sporting Kansas City. En 2024 empató contra LA Galaxy y San Jose Earthquakes, pero perdió las dos tandas de penales.

Crédito: Mexsport

En 2025 tampoco consiguió avanzar. El Rebaño perdió frente a New York Red Bulls, empató contra Charlotte FC y venció a Cincinnati. A pesar de sumar un punto adicional en penales, quedó eliminado.

El Mundial de Clubes tampoco terminó bien

Después de ganar la Concachampions 2018, Chivas participó en el Mundial de Clubes de ese mismo año. El equipo dirigido por José Saturnino Cardozo perdió 3-2 contra Kashima Antlers. El Guadalajara disputó el partido por el quinto lugar ante Espérance de Tunis. El encuentro terminó 1-1 después de 90 minutos y el conjunto africano ganó 6-5 en penales.

Chivas también sufrió contra América

La Concachampions volvió a dejar malos recuerdos para el Guadalajara en los dos años posteriores. En 2024, Chivas perdió 3-0 ante América en el Estadio Akron, aunque ganó 3-2 la vuelta. El global de 5-3 dejó fuera al conjunto rojiblanco.

Un año después, ambos equipos volvieron a encontrarse. Chivas ganó 1-0 como local, pero América remontó con un contundente 4-0 en la vuelta. La eliminación de la Leagues Cup 2026 es otro capítulo de una historia internacional reciente muy dura para el Guadalajara.

