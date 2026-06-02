Dilema acabado: Bielsa explica porque dejó fuera a Luis Suárez de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Marcelo Bielsa anunció la convocatoria de la Selección de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de los nombres que no apareció en el listado fue el de Luis Suárez. El delantero del Inter Miami había anunciado su retiro de “La Celeste” en septiembre de 2024 tras un empate frente a Paraguay. Sin embargo, recientemente dijo estar dispuesto a estar de vuelta para despedirse de una forma épica.

Pese al deseo de volver, el estratega argentino encargado de los “Charrúas” decidió no llamar al delantero de 39 años porque prefiere a otros tres delanteros: Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. Además, Bielsa aclaró que la decisión no fue personal por las inconformidades del jugador con el director técnico del equipo, sino porque considera que es lo mejor para el equipo.

“Él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la Selección, cosa que siempre la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero, de hecho, yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin, Viñas y Rodrigo Aguirre”, dijo Bielsa. “Todas las decisiones que uno toma pueden constituir errores, pero no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”.

“El Matador” es el goleador histórico de Uruguay con 69 goles en partidos internacionales. La cuestión es que se encuentra en el ocaso de su carrera y los otros tres delanteros tuvieron mejores números que él. Por su parte, Suárez solo ha logrado seis goles en el último semestre con Inter Miami y tres los consiguió en el último juego contra Philadelphia Union.

Viñas consiguió nueve goles con el Real Oviedo tras 33 juegos en la Primera División Española. Núñez consiguió la misma cantidad de goles, pero lo hizo en 24 partidos entre todas las competencias con el Al-Hilal. Por su parte, Aguirre dividió la campaña entre Tigres y América, con los que consiguió nueve goles en todas las competencias.

Luis Suárez de Uruguay celebra en la Copa América. EFE/EPA/ERIK S. MENOR |ERIK S. LESSER/EFE

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El camino de Urugay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Uruguay es parte del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y enfrentará a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. A los árabes los enfrentará el 14 de junio en Miami. Después se quedará en el sur de la Florida para enfrentar a los africanos el 20. Su participación en la fase de grupos acabará en Guadalajara, México, cuando enfrente a España el 26 de ese mismo mes.