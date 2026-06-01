Memo Ochoa, con el corazón a flor de piel tras ser convocado para su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Memo Ochoa se ganó su sexta convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA™ y mostró su corazón a flor de piel con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El portero de 40 años expresó su sentir sobre representar a la Selección Mexicana una vez más y apuntó que el esfuerzo de toda una vida se ve reflejado al ser incluido en la lista final de Javier Aguirre.

“Hoy no pienso en los años. Pienso en el camino. En el niño que soñaba con vestir esta camiseta. En las personas que hicieron posible ese sueño. En cada entrenamiento, cada sacrificio, cada caída y cada vez que hubo que levantarse para seguir adelante”, escribió Ochoa. “Porque detrás de una convocatoria hay mucho más que una lista. Hay una vida entera de esfuerzo, de aprendizaje y de amor por estos colores. Hoy miro este momento con una enorme gratitud”.

Asimismo, el que jugó el último año con el AEL Limassol de Chipre aseguró que todo lo vivido gracias al futbol es invaluable porque representa un esfuerzo continuo. El canterano del América explicó que su lugar se lo ganó con base en trabajo arduo y diario.

“Por todo lo vivido. Por todo lo que me ha dado el fútbol. Y por la oportunidad de seguir representando a México después de tantos años. Si algo me ha enseñado este camino, es que los sueños no se cumplen una sola vez. Hay que luchar por ellos todos los días”, explicó el guardameta mexicano. “Y hoy, ese mismo niño sigue sintiendo la misma emoción al ponerse esta camiseta. Con el corazón lleno”.

TE PUEDE INTERESAR:



Sexta convocatoria, cuarta participación para Guillermo Ochoa

Aunque esta será la sexta convocatoria de Guillermo Ochoa para una Copa Mundial de la FIFA™, esta será apenas la cuarta en la que participe. Su nombre fue incluido para las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero ahí no vio minutos debido a la presencia de Oswaldo Sánchez y Óscar Pérez.

Memo Ochoa se ubica en el Top-5 de los porteros más goleados del mundo con su Selección|Guillermo Ochoa

La situación cambió a partir de Brasil 2014 porque desde entonces fue titular indiscutible en la portería mexicana. Sumado a sus participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022, Memo Ochoa ha jugado 11 partidos en Mundiales y ha recibido 12 goles.