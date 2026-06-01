El EMOTIVO video con el que México anunció a los 26 futbolistas que jugarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México anunció a los 26 futbolistas que conformarán su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un emotivo video. El material audiovisual, titulado “Al Llamado” hace énfasis en las cualidades históricas y tradiciones del mexicano de a pie para hacer referencia a los elegidos por Javier Aguirre.

El cortometraje, con una duración de 4:47, es narrado con la voz de Roberto Gómez Bolaños, el histórico comediante y actor mexicano. Las primeras tomas apelan a lugares icónicos del país como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son las tres sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Los detalles más importantes, que no faltaron durante el evento, fueron fragmentos de aficionados en los distintos estadios en los que ha jugado la Selección Mexicana. El equipo juega como local siempre, sea en México o en Estados Unidos, gracias a su nivel de convocatoria.

Una de las partes más emotivas del video fue cuando hicieron alusión a los sismos de 1985 y 2017. Durante esa parte fue importante la de responder al llamado de representar a México en las buenas y las malas.

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Posteriormente, el discurso se alineó con las posiciones de los jugadores presentados. Sin necesidad de mencionar su nombre, los futbolistas aparecieron conforme se hablaba sobre algo que hacia relación a lo que hacen dentro del campo. En el caso de Edson Álvarez, su nombre apareció mientras se mencionaba la capacidad de destruir y crear juego al mismo tiempo gracias a su posición como contención. Asimismo, se hizo alusión a la grave lesión en la cabeza que sufrió Raúl Jiménez hace unos años.

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El detalle de la Selección Mexicana para los naturalizados

Aunado a ello se habló sobre la elección que hicieron Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez para representar a México sobre sus países de origen. El primero, exjugador del América, nació en España, mientras que el segundo, miembro de las Chivas, es oriundo de Illinois, Estados Unidos. Sin embargo, ambos prefirieron jugar para la selección azteca al hacer válido el One-Time Switch.

Para la Selección Mexicana, lo más importante es que los mexicanos están en todos lados y eso se nota gracias al metraje en distintas partes del mundo con banderas de México. “No solo somos 26. Eres tú”, dice Gómez Bolaños antes de mencionar a muchos nombres al azar mientras finalizaba el video. “Siempre hemos estado y vamos a estar ahora. 180 millones. Hoy y siempre”.