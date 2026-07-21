Camino al 2030: así serán las eliminatorias de CONCACAF para México

La culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marca un nuevo comienzo para México, que llegó hasta los octavos de final y fue eliminado por Inglaterra. Ahora, tras la salida de Javier Aguirre y bajo el nuevo mando de Rafa Márquez, el combinado nacional comienza a trazar el próximo camino al Mundial 2030 a disputarse en España, Portugal y Marruecos.

|X: Mi Selección MX

México deberá afrontar nuevamente el formato de eliminatorias de CONCACAF rumbo al próximo Mundial, tras haber contado con el cupo directo como anfitrión en esta última edición. El camino hacia el 2030 comenzará oficialmente en septiembre de 2027. El reto para el combinado nacional será encontrar estabilidad para competir en unas eliminatorias que han elevado el nivel de juego en este último tiempo. Durante las mismas, participarán selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos y cada combinado enfrentará a sus rivales en partidos de ida y vuelta, para completar seis encuentros, tres como local y tres como visitante.

TE PUEDE INTERESAR:



Así se desarrollarán las eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2030

Con los seis grupos de cuatro equipos ya divididos, se disputarán los encuentros correspondientes y los seis primeros lugares, junto con los seis segundos clasificarán a la fase final en donde quedarán 12 selecciones. Las mismas se dividirán nuevamente en tres grupos de cuatro integrantes cada uno. En esta instancia, cada equipo disputará otros seis partidos bajo el mismo formato de local y visitante. Una vez culminada esta ronda, los tres primeros lugares de cada grupo conseguirán su pasaje directo al Mundial 2030, mientras que los dos mejores terceros lugares tendrán una última oportunidad mediante un repechaje.

De esta manera, el combinado mexicano dirigido por Rafa Márquez ya tiene conocimiento del formato a disputar si quiere volver a participar de una justa mundialista. Será el primer gran reto que tendrá el exjugador del FC Barcelona al mando del seleccionado nacional.