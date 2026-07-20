Messi intentó que le sacaran tarjeta roja a este jugador de España y no funcionó | VIDEO

El desarrollo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España dejó un cruce de alta tensión entre los referentes de ambos equipos sobre el césped. Durante el transcurso del segundo tiempo del encuentro, el capitán Lionel Messi encaró al árbitro principal para exigir una sanción disciplinaria contra el defensor Marc Cucurella, debido a que el defensor se acercó a hablarle al astro argentino mientras se tapaba la boca.

¿Era para roja? 🟥👀



Este es el momento exacto en el que Marc Cucurella se lleva la mano a la boca y Lionel Messi pide la expulsión de inmediato.#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca pic.twitter.com/twVSfboT83 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 20, 2026

El incidente ocurrió cuando el lateral izquierdo del conjunto ibérico se cubrió la boca con las manos para dirigirle unas palabras al atacante sudamericano tras unos reclamos luego de una falta. La reacción inmediata del diez argentino consistió en señalar la actitud del futbolista rival ante la terna arbitral para reclamar la expulsión directa del defensor, ya que durante toda la justa mundialista se sancionó con tarjeta roja a quienes hablaran con el rival tapandosé la boca. Sin embargo, el árbitro principal desestimó el pedido de sanción expuesto por el capitán albiceleste Lionel Messi y decidió no mostrar ninguna tarjeta que condicionara al defensor español, Marc Cucurella, dado que consideró que solo apoyó los dedos sobre los labios y no cubrió su boca para hablar.

TE PUEDE INTERESAR:



El futuro de Messi en Argentina luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El astro argentino deberá definir sus pasos a seguir con la camiseta albiceleste luego de la derrota ante España en la final de la justa mundialista. Por lo pronto, Messi ha mostrado una vigencia extraordinaria durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora deberá retomar sus trabajos con el Inter Miami y pensar en los próximos objetivos que vendrán.

Mientras tanto, los fanáticos de la albiceleste se mantienen en vilo respecto a lo que pueda decidir Lionel Messi sobre su continuidad en las convocatorias del combinado argentino. Se vendrán horas de definiciones en la Asociación del Futbol Argentino, ya que también quien puso en duda su futuro ha sido el estratega Lionel Scaloni, con contrato hasta diciembre del corriente año. Con el correr de los días, el panorama del seleccionado sudamericano irá tomando un rumbo y así también lo hará Messi, que deberá decidir si seguir o no vistiendo los colores argentinos.

