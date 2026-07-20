Dónde se juega el próximo Mundial: 2030 y 2034 ya tienen sus sedes

La conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ reorienta la atención de los fanáticos hacia la organización de las próximas ediciones de las justas mundialistas. La Federación Internacional de Futbol Asociación ya tiene marcado el camino a seguir rumbo a los años 2030 y 2034. La asignación de las sedes responde a la política de rotación de confederaciones implementada por la cúpula dirigencial de la FIFA para expandir el desarrollo del deporte en todos los rincones del mundo.

Gianni Infantino |Getty Images

Según lo establecido por la FIFA, la Copa Mundial de la FIFA 2030™ se desarrollará en tres continentes de manera simultánea. España, Portugal y Marruecos asumieron el rol de organizadores principales del torneo tras presentar una candidatura conjunta aprobada por la asamblea general. No obstante, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los tres partidos inaugurales del certamen para homenajear los cien años del torneo de 1930. De esta manera, la justa mundialista tendrá una característica inédita ya que se va a disputar en tres continentes distintos. Ahora, el calendario futbolístico de las selecciones comienza a apuntar al 2030.

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La Copa Mundial de la FIFA 2034™ ya tiene sede

La edición de 2034 quedó adjudicada de forma exclusiva a Arabia Saudita luego del retiro de la postulación de Australia. El país asiático garantizará la infraestructura deportiva a través de la construcción de estadios de última tecnología y complejos de entrenamiento en su territorio nacional. La decisión de la FIFA consolida el peso de las federaciones del Medio Oriente en la asignación de grandes eventos deportivos globales.

La planificación logística de Arabia Saudita para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2034™ estipula el uso coordinado de 15 estadios de fútbol, distribuidos estratégicamente en cinco ciudades principales. Ocho de los recintos seleccionados se situarán en Riad, mientras que el resto se repartirá entre los centros urbanos de Jeddah, Al Khobar, Abha y la innovadora urbe en desarrollo de NEOM.