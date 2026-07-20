Ni siquiera imaginas cómo Marc Cucurella sacó del estadio el trofeo del Mundial 2026

Los festejos por la obtención de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por parte de la Selección de España dejaron postales insólitas durante la salida de la delegación del Estadio New York New Jersey. El lateral izquierdo Marc Cucurella protagonizó la secuencia más viral de la jornada al abandonar el recinto deportivo, ya que se lo vio salir con el anhelado trofeo pero guardado en una bolsa particular que provocó reacciones de los fanáticos en las redes sociales.

Argentina solo disparó en 2 ocasiones durante los 120 minutos y ninguna fue al arco de Unai Simón.|REUTERS

Las imágenes registraron al defensor del Real Madrid transitando la zona de vestuarios y pasillos internos mientras transportaba el máximo galardón de la justa mundialista envuelto en una bolsa de plástico transparente de uso doméstico. La naturalidad con la que Marc Cucurella caminó hacia el autobús de la delegación sosteniendo la estatuilla como si fuera un paquete común llamó la atención en redes. Sin embargo, al ver varias veces las imágenes, distintos usuarios llegaron a la conclusión de que el trofeo que se observa podría ser una réplica del que recibieron los españoles tras vencer a Argentina en la final.

🚨🇪🇸 Marc Cucurella lleva el trofeo de la Copa del Mundo en una bolsa de basura 😭😭😭😭 pic.twitter.com/AlETOzTZUI — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 20, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



El cruce de Cucurella con Messi en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El capitán argentino, Lionel Messi, pidió la expulsión de Marc Cucurella, debido a que el defensor se acercó a hablarle mientras se tapaba la boca. Esto derivó en un fuerte intercambio entre ambos. Sin embargo, el árbitro principal desestimó el pedido de sanción expuesto por el capitán albiceleste y decidió no mostrar ninguna tarjeta.

El incidente ocurrió cuando el lateral izquierdo del conjunto ibérico se cubrió parcialmente la boca con una mano para dirigirle unas palabras al atacante sudamericano tras unos reclamos. La reacción inmediata del argentino consistió en señalar la actitud del futbolista rival ante la terna arbitral para reclamar la expulsión directa del defensor.