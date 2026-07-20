Estos son los cambios que puede sufrir Argentina tras perder la final ante España

Luego de la derrota en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante España, comenzará un período de reestructuración en el armado de la Selección de Argentina. La caída frente al combinado ibérico marcó la conclusión de una etapa histórica y aceleró las discusiones sobre el recambio generacional en la plantilla. Como si esto fuera poco, el propio Lionel Scaloni fue quien puso en duda su continuidad al mando del plantel albiceleste.

Lionel Scaloni responde a las críticas|X: Argentina

La atención de todos los fanáticos y del propio cuerpo técnico argentino se concentra en la decisión que tomará el capitán Lionel Messi sobre su presencia en los próximos compromisos oficiales. El delantero cumplió 39 años durante el desarrollo del torneo ecuménico y dejó abierta la posibilidad de cerrar su etapa internacional. Sin embargo, tendría compromisos a corto plazo que cumplir con el conjunto albiceleste, como lo podrían ser una posible Finalissima y la Copa América. Previo a la final ante España, Messi compartió un posteo en redes en el que remarcó: "Lo mejor de todos estos años nunca fueron solo los títulos, sino todo el camino que compartimos".

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¿Seguirá Scaloni al mando de la Selección Argentina?

Culminado el encuentro entre España y Argentina, el estratega del Seleccionado albiceleste habló en conferencia de prensa y dejó abierta la posibilidad de no renovar contrato, el cual finaliza en diciembre del corriente año. "Este lugar es increíble. Nunca pensé estar en este lugar maravilloso”, comenzó diciendo el entrenador entre lágrimas. "Merezco tomarme el tiempo para decidir qué voy a hacer. Difícilmente se vuelva a formar un grupo tan maravilloso como este y me duele en alma”, agregó. Además, sembró más dudas sobre su futuro: "Tengo una idea de lo que quiero hacer, tengo que hablar con el presidente. Es difícil armar algo tan grande como esto".

De esta manera, Scaloni sembró aún más la incertidumbre sobre si seguirá o no su ciclo frente al combinado albiceleste. Se espera que en las próximas semanas haya definiciones y se empiecen a diagramar los próximos compromisos.