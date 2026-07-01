ACTUALIZADO: este es el cuadro que enfrentaría México en el Mundial 2026 si llega a la final

El posible camino de México en el Mundial 2026|Azteca Deportes

La Selección Mexicana ya está estacionada en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado azteca superó una fase de eliminación directa por primera vez desde hace 40 años y sigue con vida en la justa veraniega. El próximo rival será Inglaterra, equipo que viene de derrotar a República Democrática del Congo en la fase de 16avos.

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Teniendo en cuenta las probabilidades de cada equipo en el torneo, México podría tener estos rivales en las próximas fases si consigue seguir avanzando. Enfrentaría a Brasil en los Cuartos de Final, luego podría enfrentar a Argentina en unas hipotéticas Semifinales y, finalmente, chocaría contra Francia en la gran Final del torneo.

Cabe remarcar que estos son cruces hipotéticos. El camino de México podría cambiar dependiendo de los próximos resultados, por lo que no es un cuadro definitivo. Además, todo dependerá del desempeño del equipo de Javier Aguirre en las próximas instancias.