Con un estadio lleno en Estados Unidos, Inglaterra y RD Congo se enfrentaban en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Todas las luces estaban puestas en Harry Kane, el genio inglés del Bayern Múnich que marca goles de todas las maneras. Sin embargo, Brian Cipenga fue quien abrió el marcador. México esperaba por el ganador de este duelo.

Aunque las simulaciones y apuestas daban como favorito a Inglaterra, la República Democrática del Congo comenzó ganando 1-0 gracias al gol del nuevo refuerzo del Almería para la temporada 2026-27 de la Segunda División de España. Por la diferencia de categoría, Kane gana 300 veces más que Cipenga en salario.

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Harry Kane gana 300 veces más que Brian Cipenga

De acuerdo a Capology, sitio especializado en salarios de los jugadores, Harry Kane gana 27 millones de euros en el Bayern Múnich, siendo el mejor pagado de la escuadra de Alemania.

Mientras la estrella de Inglaterra gana una fortuna anualmente, el sueldo del autor del gol de Congo es muchísimo menor, una diferencia abismal. Pues Brian Cipenga gana un salario de 90 mil euros por temporada, según datos de Salary Sport.

|Crédito: Mexsport

Aunque se espera que con su transferencia al Almería perciba un aumento de salario, el jugador de RD Congo seguirá teniendo un sueldo muchísimo más bajo que el de la estrella de Inglaterra. Para tomar dimensión de la diferencia, Kane en dos días gana más que Cipenga en todo un año.

Los resultados de Inglaterra en la fase de grupos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3

Los resultados de RD Congo en la fase de grupos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Portugal 0-0 RD Congo — Jornada 1

Colombia 1-0 RD Congo — Jornada 2

RD Congo 3-1 Uzbekistán — Jornada 3

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