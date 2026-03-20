¡ES HERMOSA! La playera de visitante que usará México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cada vez falta menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Mexicana afina todos los detalles para el magno evento que se inaugurará el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca cuando México se enfrente a su similar de Sudáfrica.

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Así es la camiseta de visitante que utilizará México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana presentó este jueves 19 de marzo la camiseta de visitante que utilizará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que destaca por su color blanco, con estampados de grecas aztecas.

La camiseta destaca por su cuello en V con vivos en verde oscuro y rojo, mismos tonos que también se encuentran en las mangas y en las franjas del patrocinador en los hombros. En la parte trasera se puede encontrar el mensaje "Somos México" con los colores de la bandera.

El uniforme de visita de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con esta camiseta, la Selección Mexicana vuelve al blanco como segundo uniforme, un color que se ha vuelto recurrente para los uniformes del conjunto azteca, especialmente en Copas del Mundo.

El uniforme de visita de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

México ha ofrecido grandes partidos con camisetas en las que destaca el color blanco como en los Octavos de Final de México 86 ante Bulgaria en donde Manuel Negrete anotó su legendario gol de media tijera; durante la Fase de Grupos de Estados Unidos 94 en donde se empató ante Italia con gol de Marcelino Bernal o en Francia 98 ante Bélgica y Holanda.

La Selección Mexicana dejó de lado el blanco para los Mundiales de Corea Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, pero para esta ocasión estará de vuelta.

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