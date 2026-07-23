Campeón del mundo con España toma una increíble decisión con la medalla de oro ganada

Tras conquistar la gloria máxima con la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el lateral Pedro Porro protagonizó uno de los momentos más emotivos y virales de los festejos. Lejos de guardar la presea dorada como un trofeo personal más, el futbolista oriundo de Don Benito decidió cumplir una promesa que había situado por encima de cualquier otro reconocimiento: le entregó la medalla de oro a su abuelo, Antonio Sauceda, en un gesto que conmovió a las redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el internacional extremeño immortalizó el instante exacto en el que su abuelo se cuelga la medalla al cuello. Con una mezcla de asombro y profunda emoción, don Antonio contempló el premio y exclamó: “Es preciosa”. El momento de mayor intimidad llegó segundos después, cuando con lágrimas en los ojos se tocó el pecho y sentenció: “Es un orgullo esto, no lo sabes tú bien, pero yo lo llevo aquí dentro”, ante la tierna respuesta de su nieto, quien de fondo resumió la escena con un categórico: “Misión cumplida”.

Pedro Porro de España y su vínculo con la familia

La entrega de la medalla sella una historia de esfuerzo compartido que se remonta a los primeros años de vida del defensor. Criado en el seno de una familia trabajadora, Pedro Porro estuvo estrechamente vinculado a sus abuelos maternos, Antonio y Carmen, quienes lo cuidaron desde los cuatro años mientras sus padres trabajaban y lo acompañaron en sus primeros pasos dentro del fútbol.

En una entrevista concedida a Canal Extremadura, su abuelo recordó aquel rol fundamental y reveló un pedido que se convirtió en profecía durante el certamen mundialista: “Tráemela a casa, hijo”. Hoy, con la promesa cumplida y la medalla colgada en el pecho de su abuelo, el lateral español coronó la consagración más importante de su carrera devolviendo en vida el amor de quienes lo criaron.