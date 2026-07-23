Esta teoría indica por qué México sería campeón del mundo en 2030: ya se viralizó

México superó una gran serie de barreras en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se convirtió en uno de sus mejores torneos de los últimos años. Alcanzó jugar el famoso quinto partido y quedó eliminado ante una potencia mundial como lo es Inglaterra, equipo que se quedó con la medalla de bronce. Si bien es cierto que faltan cuatro años para la próxima justa, aficionados compartieron una teoría que da al equipo mexicano como campeón.

La Selección Mexicana cuenta con un proyecto interesante de cara a la siguiente cita mundialista. Jugadores jóvenes como Obed Vargas, Gilberto Mora, Armando González, entre otros, llegarán en plenitud a la Copa del Mundo que se celebrará en el año 2030. En este contexto, la afición mexicana compartió una teoría que se volvió viral en redes sociales y que nos permite soñar con la primera estrella.

La teoría que da a México como campeón del mundo en 2030

Teniendo en cuenta los últimos 12 años, se repite un patrón con el ganador de cada justa mundialista. Comenzó en Rusia 2018, cuando Argentina quedó eliminada en Octavos de Final a manos de Francia. Sin embargo, en el siguiente Mundial, el cuadro sudamericano logró reponerse y conquistó el título en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi.

Argentina quiere ir por el bicampeonato

Esto se volvió a repetir con España. Los ibéricos quedaron eliminados en Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022 tras caer en los penales ante Marruecos. Cuatro años más tarde, la Selección Española dominó al resto de equipos y se coronó campeona del mundo en México, Canadá y Estados Unidos 2026 al ganar por 1-0 la Final a Argentina.

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En este contexto, los aficionados mexicanos compartieron que México fue eliminado en Octavos de Final en la reciente justa veraniega, por lo que solo resta esperar cómo finalizará la Selección Mexicana en el Mundial 2030. Si el patrón sigue, el equipo nacional podría ser uno de los posibles campeones en la próxima cita.

La teoría se volvió viral rápidamente. Fue compartida por el usuario @aerihuff en la plataforma de X y ya superó las 500 mil visualizaciones, además de generar alrededor de 50 mil interacciones entre los aficionados. Este tipo de teorías se han vuelto muy virales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el próximo torneo no parece ser la excepción.

Mundial 2018: Argentina fuera en 8vos

Mundial 2022: Argentina Campeón



Mundial 2022: España fuera en 8vos

Mundial 2026: España Campeón



Mundial 2026: México fuera en 8vos

Mundial 2030: México .... pic.twitter.com/VDhM6I13hO — jeanine🫧 (@aerihuff) July 22, 2026

Qué se sabe del Mundial 2030

La Copa del Mundo 2030 se disputará del 8 de junio al 21 de julio y tendrá una organización inédita. España, Marruecos y Portugal serán las sedes principales, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán un partido cada uno para conmemorar los 100 años de la primera edición, celebrada en territorio uruguayo en 1930.

El encuentro conmemorativo de Uruguay se jugará en Montevideo, mientras que Argentina y Paraguay también debutarán como locales. Después de estos compromisos, las tres selecciones viajarán para continuar su participación en España, Portugal o Marruecos. Será el primer Mundial celebrado en tres continentes: Europa, África y Sudamérica.

La competencia mantendrá el formato ampliado de 48 selecciones estrenado en 2026. Los seis países organizadores tendrán su clasificación asegurada, por lo que España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay ya cuentan con un lugar en el torneo. Por el momento, la FIFA todavía no confirmó el calendario completo, todos los estadios ni la sede de la final.

