OFICIAL: Javier Aguirre gana premio tras su papel como DT en la Copa del Mundo

Tras un vibrante enfrentamiento de 90 minutos que concluyó con un doloroso 2-3 frente a Inglaterra, la Selección Mexicana quedó fuera del Mundial, apagando el sueño de millones de seguidores y consumando la salida de Javier Aguirre del banquillo mexicano, quien aprovechó para augurarle buena fortuna a su inminente relevo, Rafael Márquez.

Más allá del marcador, el timonel acaparó los titulares y detonó una ola de reacciones globales al encarar al atacante inglés Anthony Gordon con una deslenguada grosería captada por las cámaras. Dicha reacción, que desató la sonrisa del rival y dio la vuelta al globo terráqueo a través de las plataformas digitales, catapultó al estratega hacia una insólita distinción con tintes de comedia. Cabe destacar que la acción de Aguirre fue bien recibida por el jugador y no pasó a mayores.

El galardón internacional del "Vasco"

Durante una ceremonia simulada al estilo de los Globos de Oro y comandada por el carismático conductor James Corden, el estratega mexicano resultó galardonado en la categoría de "Mejor Actuación de un Entrenador", reviviendo el ya icónico exabrupto dirigido al jugador británico.

Lejos de incomodarse, Aguirre adoptó el juego con deportividad y mandó un cómico videomensaje de agradecimiento donde ensalzó su orgullo por comandar al combinado nacional y remató con su característico sello irreverente: "Hola, soy Javier Aguirre. Gracias por este premio. Fue un honor ser el entrenador de la Selección Mexicana en esta última Copa del Mundo. Gracias a los aficionados que me han apoyado a lo largo de los años. ¡Viva México! Y Fuck you, James".

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