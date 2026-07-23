María Becerra flameó una bandera de Argentina en Barcelona: esta fue la reacción del público español

Tras su imborrable paso por el estadio de Nueva Jersey, donde cautivó al planeta entero al entonar el Himno Nacional Argentino en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfundada en un vestido celeste con capa y un sol dorado, María Becerra volvió a convertirse en el centro de la escena internacional. En medio de su gira por España, la reconocida cantante se presentó en el BARTS Festival de Barcelona y protagonizó un acto de afirmación cultural que rápidamente se volvió viral: alzó la bandera argentina frente a una multitud fervorosa. Y el público, alejada de todo lo que ocurrió recientemente con el futbol, la respaldó.

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Este gesto sobre el escenario europeo trascendió lo estrictamente musical para leerse como una respuesta directa al clima de hostilidad y a los mensajes despectivos que circularon masivamente en las redes sociales tras la definición del torneo mundialista. Lejos de esquivar la controversia, la artista oriunda de Quilmes (Buenos Aires) reafirmó públicamente su sentido de pertenencia y eligió responder a los ataques con orgullo patrio. Días antes de sus conciertos en ciudades como Madrid, Plana Baja y Fuengirola, la intérprete ya había manifestado su postura a través de sus plataformas digitales: "No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto".

Maria Becerra levantando la bandera de Argentina hoy en su show en Barcelona, ESPAÑA. 🇪🇸 pic.twitter.com/r2zwFgctPK — Comunidad Maria Becerra (@MBComunidad) July 22, 2026

La repercusión de su paso por España se sumó a las postales que dejó su histórica presentación en la final de la Copa del Mundo, donde las imágenes junto a su emblemática camiseta con el número 10 —y un inesperado encuentro en camarines con el actor estadounidense Tom Cruise— recorrieron el planeta. Frente a la ola de comentarios negativos impulsados por sectores digitales, la cantante invitó a los críticos a conocer la realidad de su tierra: "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio". De este modo, entre Nueva Jersey y Barcelona, María Becerra consolidó su rol como un estandarte de la cultura nacional en el exterior, defendiendo la identidad argentina en cada escenario global.