Campeones del Mundial 2026 recibirán este premio individual por PRIMERA VEZ en la historia

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está definida entre la Selección de Argentina y España, partido que se disputará el domingo 19 de julio y será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. Pero lo que los aficionados desconocen es que, por primera vez en la historia, los campeones recibirán un premio individual que vale oro.

La FIFA se puso en modo NFL y le dará anillos de campeón a los jugadores y cuerpo técnico que resulten ganadores de la justa mundialista 2026. Aunque no solo los jugadores serán los afortunados, ya que el máximo organismo de futbol pondrá a la venta varias piezas para los aficionados, que reaccionaron en redes sociales a la historia del hermano de Enzo Fernández por el "Chau Bellingham".

La FIFA se puso modo NFL y le dará anillos de campeón a los jugadores y cuerpo técnico que resulten ganadores de la justa mundialista 2026.|FIFA.com

Lo que debes saber del premio individual del Mundial 2026

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, se crearon 2026 anillos, de los cuales 30 serán para los jugadores y cuerpo técnico campeón de la justa mundialista, mientras que los 1996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial.

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"En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad", se lee en el portal web.

Cabe destacar que durante la ceremonia de premiación solo se les otorgarán anillos provisionales al capitán y entrenador de la selección ganadora, para después fabricar las 30 piezas a la medida de cada uno de los participantes.

Argentina vs. España, solo por Azteca Deportes

La final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York. El duelo será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.