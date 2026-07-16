La semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina e Inglaterra va más allá de solo un partido de futbol, pues para los sudamericanos tiene una connotación social. Finalmente, el encuentro se lo llevó la albiceleste por marcador de 2-1 en un duelazo entre Lionel Messi y Jude Bellingham, quien es el autor de esta nota por la manera en que festejó el hermano de un jugador argentino, hecho que enfureció a varios aficionados.

Cuando parecía que la albiceleste quedaría eliminada, apareció Enzo Fernández para marcar un golazo y poner el 1-1, que levantó a los suyos para finalmente darle la voltereta en el tiempo extra con el tanto de Lautaro Martínez. Pero fue en las redes sociales donde se armó la trifulca entre aficionados.

Miles de aficionados enfurecidos por cómo festejó el hermano de este jugador argentino: “Chau Bellingham”|Captura de pantalla

El posteo de "Chau Bellingham"

Antes de que Enzo pateara de larga distancia, Jude corrió hacia él para tapar el balón con su barrida, pero no pudo lograrlo, por lo que solo quedó en el césped viendo cómo el balón vencía a su compañero Jordan Pickford.

TE PUEDE INTERESAR:



La imagen del jugador del Real Madrid fue compartida por el hermano de Enzo, Sebastián, con la leyenda de "Chau Bellingham", lo que hizo estallar a cierta afición, sobre todo a la inglesa y a la española, pues Jude es uno de los futbolistas queridos del cuadro merenge.

https://x.com/AdriRM33/status/2077795747261452639?s=20

Las reacciones al "Chau Bellingham"

El posteo de Sebastián generó debate en las redes sociales, sobre todo en X, donde la mayoría de los comentarios fueron en contra del hermano del seleccionado argentino.

"Qué culpa tiene Enzo Fernández de las pelotudeces que sube el hermano", "Así sin todos los argentinos, nunca he querido a un argentino en el [Real] Madrid", "Es una boludez meter a la familia" y "¿Enzo en qué equipo juega? Ah, cierto, en ninguno; Bellingham sigue siendo mejor", fueron algunos de los comentarios.