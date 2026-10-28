Canelo Álvarez como retador: los números del tapatío cada vez que busca un título mundial

Saúl Canelo Álvarez ha salido como el contendiente en 13 peleas en su trayectoria como profesional; ahora Álvarez Barragán busca llevar de vuelta el cinturón de peso supermediano versión Consejo Mundial de Boxeo para volver a ser campeón y colocar esta nueva batalla en esa estadística que a tres días del combate es interesante recordar.

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Canelo Álvarez, de 36 años de edad ha retado en 13 ocasiones, de las cuales 10 ha salido vencedor con lo que ha obtenido campeonatos; en dos combates más buscó ser campeón pero se quedó en la orilla por derrotas y en otra más un empate truncó sus deseos de ser campeón del mundo.

Canelo Álvarez ha demostrado que se plantea retos que lo invitan a superarse y en cuanto a las derrotas fue en 2013 en contra de Floyd Mayweather, uno de los más grandes de todos los tiempos y a quien retó por la corona de peso welter del CMB; Saúl Álvarez también buscó hace unos años la corona de peso semicompleto versión AMB, el cual tenía Dmitry Bivol y en un combate celebrado en Las Vegas, se quedó en la orilla.

Las peleas en las que perdió Canelo fueron ante los mejores peleadores del momento, cuando asumió riesgos que si bien lo dejaron con descalabros aprendió en su carrera que ahora mismo llegará a 69 presentaciones en el terreno profesional.

Canelo vivió empate en el que se le escaparon los campeonatos

En 2017 se midió ante su mejor enemigo en su carrera, el kazajo Gennady Golovkin quien iba exponiendo los títulos de peso medio del AMB, CMB y FIB; Canelo iba por todas las canicas, pero perdió su chance cuando empató en contra de GGG.

El resto de combates en los que ha desafiado al campeón, y se ha ido con victorias corresponde a 10 enfrentamientos recordándose entre tantos la victoria contra Caleb Plant obteniendo su cetro de 168 libras; o el cetro de William Scul en el 2025 en Arabi.