El estadio que recibirá la pelea Canelo vs Mbilli tiene 2 récords Guinness y tiene un impresionante sistema de iluminación artificial, pero tiene menor capacidad que la mayoría de los estadio de la Liga BBVA MX

A solo cuatro días de que Canelo Álvarez enfrente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, el Kingdom Arena se alista para el magno evento de boxeo, con lo que se podrá demostrar su tecnología de primer mundo, junto a los motivos por el cual tiene dos récords Guinness.

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La gigantesca arena árabe, recibirá no solo a Canelo vs Mbilli; desfilarán ahí los mexicanos Jaime Munguía, Rafael Divino Espinoza y Alan David Rey Picasso, en el duelo que transmitirá en exclusiva en televisión abierta BOX AZTECA este próximo 31 de octubre desde las 11:00 am.

La sofisticada Kingdom Arena, en Arabia Saudita

La Kingdom Arena tiene una capacidad para los eventos de futbol de 28 mil espectadores, pero en el caso de funciones de boxeo puede superar los 40 mil aficionados ocupando espacios amplios en la cancha y tribuna. Se estima que el evento México vs El mundo podría congregar a un número de ese orden cercano a los 40 mil asistentes.

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La Kingdom Arena se destaca por su iluminación de 3.000 lux y sus módulos led que en conjunto no solo iluminan el interior sino que cuidan el césped de la cancha en la que juega el Al-Hilal SFC. Este tipo de iluminación existe en otros recintos modernos y que adoptan este tipo de tecnología.

Los dos récords de la Kingdom Arena de Riad, donde peleará Canelo vs Mbilli

La Kigdom Arena tiene el récord de la arena techada más grande en cuanto a superficie de construcción con 37 mil 991 metros cuadrados, concebida para la práctica del futbol.

Además la Kingdom Arena de Riad, tiene el récord de ser el estadio de futbol con más capacidad en cuanto a lugares con 26 mil localidades.

Kingdom Arena, más grande que algunos estadio de la LIGA MX

Con la capacidad de los 28 mil aficionados de la Kingdom Arena, supera a algunos estadios inclusive de Liga MX, entre los que están el Estadio Olímpico Benito Juárez que tiene capacidad para 19 mil 703 aficiónalosnados.

El de San Luis, tiene capacidad de 25 mil asistentes, al igual que el Estadio Victoria y está muy parejo con el Estadio Hidalgo de Pachuca que tiene 27 mil 500 lugares.