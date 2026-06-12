Canelo Álvarez dijo cuál es el jugador que sí le aguantaría un round: te sorprenderás con su respuesta

Saúl “Canelo” Álvarez no suele estar presente en el mundo del futbol, pero cuando se trata de una Copa Mundial de la FIFA™ y, además, se lleva a cabo en México, éste no falta. El reconocido pugilista mexicano estuvo presente en el Estadio CDMX para presenciar la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el debut del Grupo A, pero antes del silbatazo inicial desafió a un jugador de futbol a subirse al ring.

El 21 veces campeón del mundo de boxeo fue abordado por la prensa antes del inicio del juego de México contra Sudáfrica y allí recibió una curiosa consulta: qué jugador de futbol podría aguantarle un asalto encima del ring. Antes de dar su respuesta, Canelo soltó: “Está muy difícil eso”, mostrando muchas dudas antes de dar a conocer su veredicto final.

Canelo Álvarez elige a un futbolista para subirse al ring con él

Tras pensárselo más de una vez, Canelo finalmente arrojó el nombre de Cristiano Ronaldo, justificando que el portugués “tiene la fortaleza” física para poder llevar a cabo este reto en caso de que sea realidad en algún momento. No hay otro sustento, el pugilista tapatío escogió a la leyenda de Portugal por su envidiable físico, el cual cuida como oro desde que debutó como jugador de futbol profesional.

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El delantero del Al Nassr es reconocido mundialmente por su constancia en sus entrenamientos y por tener un cuerpo sorprendente a pesar de tener 41 años de edad. Esta disciplina que Cristiano ha logrado mantener con su cuerpo a lo largo del tiempo es una característica que claramente Canelo respeta.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más veteranos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|REUTERS

Además de ‘CR7’, el pugilista mexicano también nombró a Zlatan Ibrahimović, exfutbolista de equipos como Barcelona y PSG, como posible contendiente en el cuadrilátero. Esto se debe a que el sueco tiene conocimientos profundos sobre las artes marciales, pese a haber competido en el futbol como profesional.

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