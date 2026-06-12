IMPRESIONANTE: Javier Aguirre se enfrentó al DT de Sudáfrica en la cancha en México 86

México cumplió con su tarea y aprobó en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado azteca pudo doblegar a Sudáfrica en la primera jornada del Grupo A y lo derrotó por 2-0 en el Estadio Ciudad de México. Sumar tres puntos significó un paso importante para la Selección Mexicana de cara al futuro del torneo, pero pocos saben que esta no fue la primera vez que Javier Aguirre venció a Hugo Broos, entrenador de los africanos.

Resulta que 40 años atrás, precisamente en la edición de México 1986 de la justa mundialista, ambos técnicos se enfrentaron como jugadores. Por aquel entonces, el ‘Vasco’ Aguirre defendía la camiseta de la Selección Mexicana como mediocampista, mientras que Hugo Broos representaba a la Selección de Bélgica siendo uno de los defensores titulares de aquel equipo europeo.

Javier Aguirre |MEXSPORT

Así fue el México vs. Bélgica de la edición 1986

El primer enfrentamiento entre Aguirre y Broos en mundiales comenzó también en el Estadio Ciudad de México un 3 de junio de 1986. Fue por la Fase de Grupos de dicho torneo, donde el conjunto azteca llegaba con la responsabilidad de ser el único país anfitrión en la justa veraniega.

En la previa, el duelo era parejo y así lo fue durante el trámite. México encontró la ventaja tras el primer cuarto de hora gracias a un gol de Fernando Quirarte al minuto 24. Si bien es cierto que Hugo Sánchez estiraría la ventaja a dos goles en el minuto 40, Erwin Vandenbergh hizo crecer la incertidumbre al descontar para los europeos.

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Sin embargo, el combinado azteca supo mantener la superioridad en el marcador y se quedó con la victoria ante Bélgica. El ‘Vasco’ Aguirre destacó como una de las piezas claves en el mediocampo mexicano, aportando intensidad y equilibrio durante todo el encuentro. Mientras que, por otro lado, Hugo Broos comandó la defensa del equipo belga durante los 90 minutos.

México en el Mundial 1986|Archivo

Cómo fue el desempeño de México y Bélgica en dicho Mundial

Si bien es cierto que Bélgica debutó con derrota, alcanzarían su mejor desempeño en Mundiales de su historia en dicha edición. Se recuperaron en los encuentros posteriores y lograron avanzar hasta semifinales. Sin embargo, cayeron en dicha instancia ante la Argentina de Diego Maradona, equipo que se consagraría campeón del certamen días después.

México, por su lado, también tuvo un torneo histórico. Alcanzó los cuartos de final, etapa que solo consiguió en dos ocasiones en su historia, siendo la anterior en la edición de 1970. Allí fue eliminado por Alemania Federal en una dramática tanda de penales. Desde entonces, el combinado azteca nunca logró igualar este desempeño en una justa veraniega.

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