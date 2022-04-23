Canelo Álvarez, decidido a hacer historia en los semicompletos

Este 7 de mayo, el boxeador Saúl Canelo Álvarez se medirá en un duelo de altas expectativas ante el ruso Dmitry Bivol, quien es el campeón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

En Las Vegas, Canelo Álvarez y Bivol se enfrentarán en un combate a 12 episodios, en el que el ruso pone en juego su título y su récord invicto, con la idea de ser quien haga tropezar al tapatío, victoria que lo llevaría a la cima.

Por Canelo, anhela seguir agrandando su historia y legado en el boxeo profesional, en donde ya consiguió entre otras cosas, ser campeón en peso superwelter, mediano, supermediano y semicompleto.

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Canelo regresará a pelear en 175 libras

En las 175 libras, el mexicano ya ha sido campeón, cuando venció a Sergey Kovalev el 2 de noviembre del 2019 ganando el cetro de la Organización Mundial de Boxeo.

Ahora que Canelo domina las 168 libras al tener los 4 títulos: OMB, AMB, FIB y CMB, quiere ir un paso más adelante, y tiene en la mira la faja de Bivol, y luego al resto de los monarcas de esa división para ser indiscutido en dos diferentes pesos.

Canelo sabe que el desafío es de alto calibre, pero no se tentará cuando de sumar victorias extraordinarias se trate, por lo que la pelea del 7 de mayo es imperdible y podrás seguirla por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación EN VIVO.

El récord de Canelo y Dmitry Bivol

Actualmente Canelo Álvarez presenta una marca de 57 victorias con 39 nocauts, además de dos empates y solo una derrota en su gran trayectoria.

Por Dmitry Bivol presume de 19 peleas, todas estas ganadas y una marca de 11 nocauts. Está invicto y no piensa dejar su cetro ni su racha en el olvido.