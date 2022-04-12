Jorge Campos y Luis García, visitan a Canelo Álvarez en San Diego

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, recibió este martes en el gimnasio de San Diego, California, a Luis García y Jorge Campos, en una visita especial a tres semanas de que el tapatío enfrente a Dmitry Bivol.

Canelo está en un campamento de alta exigencia, pues el 7 de mayo buscará vencer al ruso Bivol, y despojarlo de su cetro de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, desafío con el cual empieza el camino rumbo a la hazaña que tienen en mente: ser monarcas indiscutidos en 175 libras.

La visita de Luis García y Jorge Campos al campamento de Canelo

En su llegada al gimnasio, ambas estrellas del deporte mexicano, García y Campos, se encontraron con Óscar Valdez, quien pelea el 30 de abril ante Shakur Stevenson. Posteriormente Eddy Reynoso tuvo un caluroso saludo con los también analistas de Azteca Deportes.

Luego se vieron con Canelo Álvarez, quien estaba en el ring y terminando una sesión de sparring, la cual observaron por algunos momentos.

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Tendrán desafío de golf Canelo, García y Campos

La visita, además se debe a un desafío de golf, que tendrán las tres estrellas del deporte mexicano, siendo además uno de los deportes que más siguen Campos y García, y que Canelo tiene como primera actividad de distracción y en la cual cada vez se vuelve más competitivo.