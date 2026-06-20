“México está encendido”: Canelo Álvarez habla del orgullo por recibir el Mundial 2026

El desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en tierras mexicanas ha generado un gran impacto en diversos sectores y las estrellas del deporte mexicano siguen de cerca los acontecimientos. Tal es así, que el histórico boxeador nacional Saúl Canelo Álvarez, dialogó con el canal oficial de la FIFA y contó como está viviendo la actuación de México en la justa mundialista.

Canelo Álvarez

El pugilista tapatío expresó su sentir respecto al rol protagónico que asumió su país natal como coorganizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el ambiente festivo que se vive en las calles de las tres sedes designadas para albergar los compromisos de las selecciones nacionales. El boxeador destacó que la fanaticada local se manifiesta con mucho orgullo ante la llegada de miles de aficionados extranjeros a tierras mexicanas.

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Canelo, prendido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El boxeador mexicano dejó en claro su pasión por el futbol y expresó ante el micrófono de FIFA "El futbol es el deporte más famoso en el mundo, aquí en México se vibra y se siente siempre que juega México, para nosotros como mexicanos es un orgullo apoyar a México y en esta ocasión en el futbol más todavía". Además, Álvarez agregó "Es algo muy imporante para nosotros y lo sentimos con mucho orgullo" finalizó el pulguista.

Bringing the whole country together ❤️🇲🇽



Boxer Canelo Álvarez on the pride Mexicans feel to be co-hosting the @fifaworldcup 2026 🤝 pic.twitter.com/bFPQYwpQUp — FIFA (@FIFAcom) June 20, 2026

El boxeador consideró que el deporte funciona como una plataforma vital para exhibir la calidez y la riqueza cultural de las comunidades locales ante los ojos del mundo entero. Ahora, Canelo espera con ansias lo que será el último partido de la Selección Mexicana por fase de grupos ante la República Checa el próximo miércoles 24/06. Con México ya clasificado a 16vos, se espera que Javier Aguirre ponga un equipo alternativo así suman minutos jugadores que no han tenido la oportunidad aún de disputar un partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.