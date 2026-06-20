Ni es Holanda ni son holandeses: La curiosa razón por la que ahora se dice Países Bajos y neerlandeses

Durante años, en el futbol y en el lenguaje cotidiano, fue común hablar de Holanda para referirse a una de las selecciones más reconocidas de Europa. Sin embargo, el nombre correcto del país es Países Bajos y su gentilicio preciso es neerlandés.

Holanda, tal y como lo conocemos, no desapareció ni cambió de nombre. En realidad, Holanda es solo una parte del territorio neerlandés. Por eso, cuando se habla de toda la nación, la forma correcta es Países Bajos.

El tema volvió a tomar fuerza en el futbol internacional en la previa de Países Bajos contra Suecia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde todavía muchos aficionados, medios y narradores utilizan el término Holanda para referirse a la selección naranja. Aunque es una denominación popular, no es la más exacta.

Por qué no se dice Holanda para hablar de todo el país

Holanda existe, pero no representa a todo el país. El término hace referencia a una región ubicada en la parte occidental de Países Bajos, dividida en dos provincias: Holanda del Norte y Holanda del Sur.

La confusión se explica por el peso histórico, económico y turístico de esa zona. En esa región se encuentran ciudades muy reconocidas como Ámsterdam, Róterdam y La Haya. Por esa razón, durante mucho tiempo el nombre Holanda se instaló en el mundo como una forma rápida de identificar a todo el país.

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Sin embargo, Países Bajos está compuesto por 12 provincias. Reducirlo a Holanda deja fuera a gran parte del territorio y de su identidad nacional.

Por qué ahora se usa más Países Bajos

El nombre oficial del país siempre fue Países Bajos. Lo que cambió en los últimos años fue la estrategia internacional para dejar de promocionarlo bajo la marca Holanda.

Desde 2020, el gobierno neerlandés impulsó el uso de “The Netherlands” en inglés y Países Bajos en español para comunicaciones oficiales, turismo, embajadas, universidades, empresas y eventos deportivos.

La intención fue mostrar una imagen más completa del país. También buscó no concentrar toda la atención turística en Ámsterdam y en las zonas más conocidas de Holanda, sino repartir el interés hacia otras regiones.

Por eso, en competencias internacionales, documentos oficiales y coberturas formales, la forma recomendada es Países Bajos.

Por qué se dice neerlandeses y no holandeses

El mismo criterio aplica para el gentilicio. Los habitantes de Países Bajos son neerlandeses. En cambio, holandeses son estrictamente quienes pertenecen a la región de Holanda.

En el uso cotidiano, la palabra holandés todavía se entiende y se utiliza con frecuencia. También ocurre en el futbol, donde “la Naranja Mecánica” fue identificada durante décadas como Holanda. Pero desde un punto de vista preciso, lo correcto es hablar de la Selección de Países Bajos o del equipo neerlandés.

Además, el idioma oficial también se llama neerlandés, no holandés. Esta diferencia ayuda a entender por qué el cambio no responde a una moda, sino a una corrección geográfica y lingüística.

Qué pasa con la selección en el futbol internacional

En el futbol, el uso de Holanda quedó muy arraigado. La camiseta naranja, las figuras históricas y el recuerdo de selecciones emblemáticas hicieron que el término se mantuviera durante generaciones.

Aun así, en el plano oficial, la selección representa a Países Bajos. Por eso, en torneos internacionales aparece como Netherlands en inglés y Países Bajos en español.

La diferencia puede parecer pequeña para el aficionado, pero es importante en coberturas periodísticas, transmisiones y textos oficiales. Decir Países Bajos y neerlandeses evita una generalización histórica que solo representa a una parte del país.