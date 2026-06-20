Tala Rangel alcanzó el lugar 3 de un ranking en el Mundial 2026: impresionante

Raúl Rangel se destaca en Chivas de Guadalajara y también con la Selección Nacional de México. Ahora alcanzó el lugar número 3 de un ranking de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tan buena fue la parada del portero mexicano durante el último juego contra Corea del Sur que muy pocos notaron lo que Christian Martinoli dijo del “Tala” durante la narración.

El partido terminó 1-0 a favor de México ante la República de Corea únicamente por lo realizado por el guardametas mexicanos, que contuvo un remate muy difícil en dos ocasiones. Hasta la FIFA destacó la atajada de Tala Rangel. Ahora los sitios de estadísticas lo colocan como el tercero mejor valorado en rendimiento en lo que va del Mundial 2026.

La FIFA menciona al Tala Rangel

El gran logro de Tala Rangel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los buenos rendimientos ante Sudáfrica y contra Corea del Sur ubicaron a Raúl Rangel como el 3er portero mejor evaluado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hasta el momento, con un puntaje de 7.11, según Statiskicks. Son cifras realmente muy buenas.

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El sitio explica que no solo se toman en cuenta las atajadas durante el partido, sino también la progresión mediante pases, salidas, goles prevenidos, acciones como líbero y pérdidas de posesión, entre otras cosas. “Todo bajo un modelo de cómo impacta cada acción en la secuencia de acciones”, aseguran.

Raúl Rangel es el 3er portero mejor evaluado del Mundial 2026 al momento [7.11]. pic.twitter.com/pCxUfO04NX — Statiskicks (@statiskicks) June 19, 2026

Los números de Tala Rangel como portero de la Selección Mexicana

De acuerdo a los datos aportados por Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, estos son los números de Tala Rangel como portero de la Selección Mexicana:

Partidos jugados: 16

Goles en contra: 13

Porterías a cero: 10 encuentros sin recibir goles (valla invicta)

El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. República Checa

Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

