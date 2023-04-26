Canelo Álvarez recibe sincero consejo de Julio César Chávez

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien se encuentra a días de pelear en el Estadio Akron ante John Ryder, publicó una imagen junto a su hijo en el gimnasio, la cual fue comentada por Julio César Chávez.

Canelo Álvarez tiene en puerta un serio compromiso en tierras tapatías, y como una inyección de motivación, el boxeador campeón en peso indiscutido, recibió la visita de su pequeño hijo Saúl.

Es sabido que su hijo, convive en diferentes momentos con Canelo Álvarez en el campo de entrenamiento y ha dicho que tiene algunas habilidades especiales que ha notado con todo y que es pequeño. También ha dicho que no le gustaría que se dedique al boxeo, por lo pesado y doloroso que es, aunque ha dejado la puerta abierta a que él decida el rumbo que tome su vida.

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La imagen de Saúl, que se entrena al máximo para una presentación ante más de 60 mil personas en su estado natal, causó mucha ternura, por verlo junto al pequeñín, con sus vendas en las manos y practicando las enseñanzas de su padre.

¡Mucha motivación en el gimnasio! @Canelo recibió a su pequeño hijo en el campo de entrenamiento, a poco más de una semana de distancia, de su pelea ante John Ryder. #BoxAzteca #EnMicasa 🥊 pic.twitter.com/91KZvQ2K4h — Box Azteca (@BoxAzteca7) April 26, 2023

El consejo de Julio César Chávez hacia Canelo

Canelo Álvarez, en su posteo, tuvo muchos comentarios y reacciones, pero una fue especial: la de Julio César Chávez, quien le brindó un consejo.

Chávez, le dijo que enseñara a su pequeño hijo y que le tuviera paciencia, comentario que viene de la sabiduría y experiencia de Chávez con su hijo Julio y Omar, a quienes llevaba de pequeños al gimnasio y a las peleas, como la de 1993 ante Greg Haugen en el Estadio Azteca, a quienes los llevaba consigo camino al ring.

“Enseñale lo mejor y con mucha paciencia Canelo”, le dijo Chávez a Canelo Álvarez en su mensaje en redes sociales.

¿Dónde ver Canelo vs Ryder?

Canelo Álvarez peleará el sábado 6 de mayo en el Estadio Akron, ante el peleador John Ryder, oriundo de Inglaterra, combate que podrás ver por Box Azteca, Azteca Siete, y por plataformas digitales en una cobertura especial del duelo.